Avenida Júlio César tem interdição parcial neste sábado para ajustes em passarela

A avenida Júlio César, uma das principais vias de acesso a Belém, terá interdição parcial a partir das 18h deste sábado (7), nas proximidades do canal São Joaquim e do Parque São Joaquim. A medida foi anunciada pela Prefeitura de Belém para permitir a realização de ajustes técnicos na passarela instalada sobre o canal.

De acordo com a administração municipal, a interdição ocorrerá apenas em uma faixa da via, no sentido Aeroporto–Almirante Barroso. Durante o período de intervenção, veículos de pequeno porte poderão continuar trafegando normalmente pelo local, enquanto caminhões e outros veículos de grande porte serão desviados para rotas alternativas.

A operação contará com o apoio de agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), responsáveis pela organização do trânsito e pela orientação dos motoristas, com o objetivo de reduzir impactos no fluxo de veículos.

A passarela integra o projeto de urbanização do canal São Joaquim, executado pelo Consórcio Igarapé São Joaquim, formado pelas empresas Construbase Engenharia e HTBR Arquitetura e Engenharia. A obra faz parte de um conjunto de intervenções previstas para melhorar a infraestrutura urbana e as condições de mobilidade na região.

Segundo a Prefeitura de Belém, após a identificação de problemas na estrutura da passarela, o município notificou formalmente o consórcio responsável e instaurou procedimentos administrativos para apurar possíveis responsabilidades técnicas.

Durante vistoria realizada no local, o prefeito de Belém, Igor Normando, classificou como grave a situação encontrada e afirmou que houve “irresponsabilidade” na execução dos serviços por parte da empresa responsável pela obra. O gestor também determinou que a Procuradoria-Geral do Município e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura analisem os laudos técnicos para avaliar eventuais medidas de responsabilização.

Ainda durante a visita, o prefeito anunciou que a Construbase Engenharia, empresa líder do consórcio responsável pelo empreendimento, não deverá executar novas obras públicas no município enquanto durar a atual gestão.

A Prefeitura informou ainda que continuará acompanhando as intervenções relacionadas ao projeto do canal São Joaquim e que irá ampliar as vistorias em outras estruturas vinculadas à obra. A medida, segundo o município, busca garantir que todas as intervenções atendam aos padrões técnicos e de segurança exigidos.

Ainda de acordo com a Prefeitura de Belém, novas informações sobre o caso poderão ser divulgadas à medida que avançarem as análises técnicas e administrativas conduzidas pelo poder público municipal.