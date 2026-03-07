Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Avenida Júlio César tem interdição parcial neste sábado para ajustes em passarela

Medida ocorre nas proximidades do canal São Joaquim e inclui desvio de veículos de grande porte

Fabyo Cruz
fonte

A medida foi anunciada pela Prefeitura de Belém para permitir a realização de ajustes técnicos na passarela instalada sobre o canal (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

A avenida Júlio César, uma das principais vias de acesso a Belém, terá interdição parcial a partir das 18h deste sábado (7), nas proximidades do canal São Joaquim e do Parque São Joaquim. A medida foi anunciada pela Prefeitura de Belém para permitir a realização de ajustes técnicos na passarela instalada sobre o canal.

De acordo com a administração municipal, a interdição ocorrerá apenas em uma faixa da via, no sentido Aeroporto–Almirante Barroso. Durante o período de intervenção, veículos de pequeno porte poderão continuar trafegando normalmente pelo local, enquanto caminhões e outros veículos de grande porte serão desviados para rotas alternativas.

A operação contará com o apoio de agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), responsáveis pela organização do trânsito e pela orientação dos motoristas, com o objetivo de reduzir impactos no fluxo de veículos.

A passarela integra o projeto de urbanização do canal São Joaquim, executado pelo Consórcio Igarapé São Joaquim, formado pelas empresas Construbase Engenharia e HTBR Arquitetura e Engenharia. A obra faz parte de um conjunto de intervenções previstas para melhorar a infraestrutura urbana e as condições de mobilidade na região.

Segundo a Prefeitura de Belém, após a identificação de problemas na estrutura da passarela, o município notificou formalmente o consórcio responsável e instaurou procedimentos administrativos para apurar possíveis responsabilidades técnicas.

Durante vistoria realizada no local, o prefeito de Belém, Igor Normando, classificou como grave a situação encontrada e afirmou que houve “irresponsabilidade” na execução dos serviços por parte da empresa responsável pela obra. O gestor também determinou que a Procuradoria-Geral do Município e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura analisem os laudos técnicos para avaliar eventuais medidas de responsabilização.

Ainda durante a visita, o prefeito anunciou que a Construbase Engenharia, empresa líder do consórcio responsável pelo empreendimento, não deverá executar novas obras públicas no município enquanto durar a atual gestão.

A Prefeitura informou ainda que continuará acompanhando as intervenções relacionadas ao projeto do canal São Joaquim e que irá ampliar as vistorias em outras estruturas vinculadas à obra. A medida, segundo o município, busca garantir que todas as intervenções atendam aos padrões técnicos e de segurança exigidos.

Ainda de acordo com a Prefeitura de Belém, novas informações sobre o caso poderão ser divulgadas à medida que avançarem as análises técnicas e administrativas conduzidas pelo poder público municipal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

avenida julia cesar

interdição parcial

trânsito

belém

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Alta do café

Com saca acima de R$ 1.800, cafeterias de Belém tentam segurar aumento do café

Empresários do setor afirmam que o aumento do grão já pressiona margens, mas consumo segue impulsionado pela experiência nas cafeterias

06.03.26 12h45

SEXTOU

Festa Rataria inaugura edição em Belém com DJs e música eletrônica alternativa

Evento no Núcleo de Conexões Na Figueiredo promete aquecer as pistas com experimentações do Funk ao Post-punk e Tecnobrega

27.02.26 14h34

ajude!

Eletricista é baleado no Guamá e família pede doação de sangue em campanha; colabore!

Diante da gravidade do quadro, parentes e amigos iniciaram uma mobilização nas redes sociais e entre moradores da região

25.02.26 15h06

BUSCA

Morte de protetora em Belém deixa 60 gatos castrados à espera de adoção

Todos os felinos disponíveis já passaram pelo processo de castração e os novos tutores contarão com suporte veterinário

21.02.26 12h02

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Maré alta em Belém: confira os horários a partir desta terça-feira (3)

Moradores de áreas próximas a igarapés, canais e regiões sujeitas à influência das marés devem redobrar a atenção, principalmente nos horários indicados

02.03.26 22h19

BELÉM

Passarela na av. Júlio César tem risco de desabamento e trânsito é interrompido em Belém

A Prefeitura de Belém determinou a realização de uma vistoria técnica detalhada na estrutura da passarela, além da análise das condições de segurança de outras intervenções vinculadas à obra, garantindo que nenhum risco seja imposto à população

06.03.26 15h50

OPERAÇÃO MARÉ ALTA

Maré alta em Belém muda o trânsito: veja as vias bloqueadas, desvios e rotas alternativas

Agentes de trânsito da Segbel estão posicionados em pontos estratégicos da capital até domingo (8), para organizar o fluxo de veículos

04.03.26 15h40

CARNAVAL 2026

VÍDEO: Destaque da Acadêmicos da Pedreira cai de carro alegórico na Aldeia Amazônica, em Belém

Integrante da escola de samba foi atendido logo após o incidente na sexta-feira (27) e passa bem, informou a liga das agremiações

01.03.26 16h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda