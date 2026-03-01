VÍDEO: Destaque da Acadêmicos da Pedreira cai de carro alegórico na Aldeia Amazônica, em Belém

Um destaque da escola de samba Acadêmicos da Pedreira caiu de um carro alegórico durante o primeiro dia de desfiles na Aldeia Amazônica, em Belém, na última sexta-feira (27). O incidente ocorreu enquanto a agremiação passava pela avenida e foi registrado pela transmissão oficial da TV Cultura do Pará. A queda aconteceu após o integrante se desequilibrar da estrutura da alegoria.

De acordo com a assessoria da Escolas de Samba Associadas (ESA) de Belém, o homem recebeu atendimento médico imediato no local e não sofreu lesões graves. Devido aos protocolos de segurança, ele não pôde retornar para a parte alta da estrutura, mas seguiu acompanhando a programação festiva na Aldeia após ser liberado pela equipe de saúde.

"Não foi nada grave. O rapaz pisou em falso, mas foi atendido na hora, não teve lesão. Só não conseguiu voltar para a alegoria. Mas continuou lá, curtindo o carnaval", afirmou a assessoria da ESA.

A reportagem de O Liberal busca contato com a diretoria da Acadêmicos da Pedreira e com a Prefeitura de Belém para apurar as circunstâncias do ocorrido e confirmar o atual estado de saúde do brincante.