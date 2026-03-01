Feira Pará Negócios 2026 reforça liderança na Região Norte e projeta R$ 40 milhões em negócios

A 12ª edição da Feira Pará Negócios ocorre de 4 a 6 de dezembro de 2026, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, consolidando-se como uma das maiores plataformas de incentivo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico da Região Norte.

Integrada ao calendário empresarial nacional, a feira estima alcançar números expressivos em 2026: público superior a 32 mil visitantes, cerca de 11 mil participantes nas atividades de capacitação, 360 expositores e uma movimentação financeira aproximada de R$ 40 milhões. As projeções confirmam a expansão contínua do evento e fortalecem sua importância estratégica para o mercado regional.

Com o tema “Inovação & Negócios Sustentáveis na Amazônia”, a edição deste ano evidencia o potencial da região em áreas como bioeconomia, tecnologia aplicada e desenvolvimento sustentável. A proposta é posicionar o Pará e a Amazônia como territórios de oportunidades, investimentos e geração de valor, aliando crescimento econômico à responsabilidade socioambiental.

Os resultados alcançados em 2024, quando houve aumento significativo no número de visitantes, expositores, capacitações e volume de negócios, reforçam a consolidação da feira como uma das principais vitrines empresariais do Norte do Brasil.

Promovida pela Associação Comercial do Pará, a programação inclui palestras, workshops, rodadas de negócios, apresentações culturais e atrações de palco. O foco está na qualificação empresarial, na aproximação entre compradores e fornecedores e no fortalecimento das cadeias produtivas regionais.

Mais do que uma exposição comercial, a Feira Pará Negócios se afirma como um ambiente estratégico para conexões, parcerias e geração de oportunidades. Empresas de pequeno, médio e grande porte encontram no evento espaço para ampliar mercados, lançar produtos e consolidar marcas.

Ao reunir conteúdo técnico, networking qualificado e oportunidades comerciais em um único ambiente, a Feira Pará Negócios 2026 reafirma o protagonismo da Região Norte no cenário nacional e projeta a Amazônia como referência em inovação, investimento e crescimento sustentável.

Informações: (91) 4005-3900 | (91) 98210-2666