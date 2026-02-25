Eletricista é baleado no Guamá e família pede doação de sangue em campanha; colabore!
Diante da gravidade do quadro, parentes e amigos iniciaram uma mobilização nas redes sociais e entre moradores da região
Um eletricista foi gravemente ferido por bala perdida nesta semana no bairro do Guamá, em Belém, após ser atingido durante um tiroteio na rua onde mora.
A vítima, identificada como Clodomir Pereira Ribeiro, havia saído de casa para ajudar uma vizinha a carregar compras quando foi surpreendido por disparos envolvendo dois carros e uma motocicleta. De acordo com familiares, Clodomir estava com o filho no colo no momento em que percebeu a dificuldade da vizinha. Ele deixou a criança com a avó e retornou para prestar ajuda.
Durante o trajeto, ocorreu a troca de tiros, e um dos projéteis atingiu o pescoço do eletricista, atravessando até a região da mandíbula. Clodomir perdeu grande quantidade de sangue e foi socorrido em estado considerado gravíssimo.
Como fazer a doação?
Clodomir está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro Municipal do Guamá, onde segue sob cuidados intensivos. Segundo a família, o paciente precisa com urgência ser transferido para um hospital que disponha de equipe e estrutura para cirurgias especializadas, consideradas essenciais para aumentar as chances de recuperação.
O principal pedido é por doações de sangue, que podem ser feitas na Fundação Hemopa, informando o código do paciente 437, em nome de Clodomir Pereira Ribeiro.
Além disso, a família também busca apoio para viabilizar a transferência hospitalar. Segundo os parentes, qualquer ajuda pode ser decisiva neste momento, já que o estado de saúde do eletricista é considerado crítico.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)
