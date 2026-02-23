Fibra homenageia engenheiro e arquiteto paraense com título de Doutor Honoris Causa

O Centro Universitário Fibra realizará, na próxima sexta-feira (27), a solenidade de outorga do título de Doutor Honoris Causa ao engenheiro e arquiteto Aurélio Augusto Freitas de Meira.

A cerimônia está marcada para as 10h30 e acontecerá na sede da instituição, localizada na avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré, em Belém.

A honraria de Doutor Honoris Causa é concedida a personalidades que se destacam por suas contribuições relevantes em suas áreas de atuação, reconhecendo trajetórias profissionais e acadêmicas de significativo impacto.

Aurélio Meira tem realizado obras marcantes em Belém, destacando, recentemente, o Novo Mercado de São Brás.

O evento deve reunir membros da comunidade acadêmica, convidados e autoridades para celebrar a trajetória de Aurélio Augusto Freitas de Meira e sua contribuição para a engenharia e a arquitetura.