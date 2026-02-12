Rayana Corrêa, do Paysandu, conquista a faixa de Rainha da Doação de Sangue do Hemopa em 2026

A candidata Rayana Corrêa, representante do Paysandu no concurso Rainha das Rainhas 2026, recebeu nesta quinta-feira (12) a faixa de “Rainha da Doação de Sangue do Hemopa”. A iniciativa integra a campanha “Doe Sangue, Doe Amor”, realizada em parceria com o Grupo Liberal, e tem o objetivo de contribuir para o abastecimento dos bancos de sangue da rede hospitalar paraense. A homenagem reconhece o engajamento da participante na mobilização de voluntários para reforçar os estoques da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará.

Durante a programação do Rainha das Rainhas 2026, cada candidata recebeu um código individual para mobilizar doadores, permitindo o acompanhamento do número de contribuições. Rayana foi a que alcançou o maior engajamento, com 60 pessoas mobilizadas.

A cerimônia para entregar a faixa de “Rainha do Hemopa” contou com a presença de representantes da instituição, apoiadores da campanha e doadores. (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

A cerimônia para entregar a faixa de “Rainha do Hemopa” contou com a presença de representantes da instituição, apoiadores da campanha e doadores. Após ser coroada e receber uma placa em homenagem, Rayana percorreu a área de coleta, conversou com voluntários e com pessoas que aguardavam atendimento, reforçando o convite para que mais pessoas participassem da iniciativa durante todo o ano.

“Estou com o coração extremamente grato. Desde que recebi o convite para o Rainha das Rainhas, eu entendi que tudo o que a gente faz na vida precisa ter propósito e também ser bom para o próximo. Para mim, esse título vale mais do que qualquer título de beleza, porque representa salvar vidas e cumprir uma missão de amor e solidariedade”, declarou Rayana.

Solidariedade

A candidata destacou que já participava de ações de incentivo à doação por meio das redes sociais e viu na campanha a oportunidade de ampliar o alcance da mobilização, principalmente em um período em que o número de voluntários costuma cair.

“Quando soube da campanha, eu pensei que seria uma forma de engajar ainda mais pessoas, principalmente nesse momento em que o Hemopa precisa reforçar os estoques. Trazer 60 doadores e saber que isso pode ajudar tanta gente me dá a sensação de missão cumprida e de que estou no caminho certo”, afirmou.

Rayana foi a que alcançou o maior engajamento, com 60 pessoas mobilizadas. (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Rayana afirmou ainda que pretende continuar apoiando ações sociais ao longo do ano e usar a visibilidade como influenciadora para estimular a solidariedade.

“Eu vivo no mundo da beleza e do glamour, mas salvar vidas é o que realmente nos conecta com um propósito maior. Esse título me trouxe para o palco da vida, e eu quero continuar incentivando as pessoas a fazerem o bem e a ajudarem quem precisa”, ressaltou a candidata.

Doações

O presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra, ressaltou que a iniciativa une a visibilidade do concurso com a necessidade permanente de doações para atender à rede hospitalar do estado.

“Hoje é um momento muito especial para nós, porque essa homenagem representa a solidariedade e o engajamento das pessoas com a doação de sangue. A Rayana trouxe 60 doadores para essa causa e, com a sua atuação como influenciadora, vai continuar levando essa mensagem e incentivando mais pessoas a praticarem esse gesto que pode salvar até quatro vidas”, apontou.

O presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra, falando sobre a importância da iniciativa. (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Ele também destacou que a campanha de Carnaval deste ano é “Junte a mãozinha para frente e vem doar sangue com a gente”. A iniciativa já faz parte do calendário da instituição e tem ajudado a manter o atendimento durante o período de maior demanda.

“A nossa campanha neste período é tradicional justamente para garantir o abastecimento durante o feriado. Temos registrado uma média de mais de 200 doações por dia, mas a necessidade é constante. A solidariedade precisa acontecer todos os 365 dias do ano para atender toda a rede hospitalar que depende das transfusões.”

“A mobilização das candidatas do Rainha das Rainhas reforça o papel social do concurso e amplia a conscientização sobre a importância da doação regular de sangue. A Fundação Hemopa mantém ações permanentes em escolas, universidades, igrejas e instituições para estimular a participação da população e garantir o atendimento a pacientes em todo o Pará”, concluiu Paulo Bezerra.

O Rainha das Rainhas 2026 contou com patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará, além do apoio da Porte Engenharia.