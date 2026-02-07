Rainhas 2026: saiba tudo sobre a apresentação de Rayana Corrêa, candidata do Paysandu

A candidata do Paysandu Sport Club, que disputa o Rainha das Rainhas 2026, é Rayana Corrêa, natural de Belém, do bairro do Jurunas. Influenciadora digital e modelo publicitária, ela entra na passarela com a fantasia “Rayá, a filha do sol”. Leonina, Rayana tem 1,62 m de altura e pesa 60 kg. Acompanhe aqui as apresentações das candidatas em tempo real.

Rayana Corrêa (Paysandu) Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Igor Mota Foto: Carmem Helena Foto: Igor Mota Foto: Igor Mota

Conheça a história da fantasia da candidata do Paysandu Sport Club

A fantasia “Rayá, a filha do sol” é inspirada na civilização inca e retrata a ligação espiritual e material de uma sociedade que contribuiu para a formação do mundo. No enredo, o Deus Sol escolhe uma deusa para anunciar o crepúsculo, dando início a um ritual sagrado.

Banhada em ouro, Rayá passa a ser venerada com totens de serpentes de pedras preciosas e asas de condor. A cada amanhecer, o ciclo da vida se renova, reforçando a força simbólica do sol como elemento central da existência.

No resplendor, o sol surge como figura central, protegido por totens de serpentes lendárias banhadas em pedras e metais folheados a ouro. Na cabeça e no corpo, a fantasia traz um cocar inca em metal, ouro e tramas de cristais e pedras semipreciosas.

A composição conta ainda com bordados geométricos, metais folheados a ouro, pedras, cristais âmbar, murano e strass. A criação da fantasia é assinada por João Bosco, com coreografia de Marcos Maciel.

Saiba tudo sobre Rayana Corrêa

Nome: Rayana Corrêa

Rayana Corrêa Cidade: Belém

Belém Bairro: Jurunas

Jurunas Signo: Leão

Leão Ocupação: influenciadora digital e modelo publicitária

influenciadora digital e modelo publicitária Altura: 1,62 m

1,62 m Peso: 60 kg

60 kg Instagram: @rayana_correa

@rayana_correa Estilista: João Bosco

João Bosco Coreógrafo: Marcos Maciel

O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribeña, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.