Rainhas 2026: saiba tudo sobre a apresentação de Rayana Corrêa, candidata do Paysandu
Influenciadora digital e modelo publicitária, a representante do bairro do Jurunas apresenta a fantasia “Rayá”, inspirada na civilização inca e na força do Deus Sol
A candidata do Paysandu Sport Club, que disputa o Rainha das Rainhas 2026, é Rayana Corrêa, natural de Belém, do bairro do Jurunas. Influenciadora digital e modelo publicitária, ela entra na passarela com a fantasia “Rayá, a filha do sol”. Leonina, Rayana tem 1,62 m de altura e pesa 60 kg. Acompanhe aqui as apresentações das candidatas em tempo real.
Veja mais imagens da apresentação:
Conheça a história da fantasia da candidata do Paysandu Sport Club
A fantasia “Rayá, a filha do sol” é inspirada na civilização inca e retrata a ligação espiritual e material de uma sociedade que contribuiu para a formação do mundo. No enredo, o Deus Sol escolhe uma deusa para anunciar o crepúsculo, dando início a um ritual sagrado.
Banhada em ouro, Rayá passa a ser venerada com totens de serpentes de pedras preciosas e asas de condor. A cada amanhecer, o ciclo da vida se renova, reforçando a força simbólica do sol como elemento central da existência.
No resplendor, o sol surge como figura central, protegido por totens de serpentes lendárias banhadas em pedras e metais folheados a ouro. Na cabeça e no corpo, a fantasia traz um cocar inca em metal, ouro e tramas de cristais e pedras semipreciosas.
A composição conta ainda com bordados geométricos, metais folheados a ouro, pedras, cristais âmbar, murano e strass. A criação da fantasia é assinada por João Bosco, com coreografia de Marcos Maciel.
Saiba tudo sobre Rayana Corrêa
- Nome: Rayana Corrêa
- Cidade: Belém
- Bairro: Jurunas
- Signo: Leão
- Ocupação: influenciadora digital e modelo publicitária
- Altura: 1,62 m
- Peso: 60 kg
- Instagram: @rayana_correa
- Estilista: João Bosco
- Coreógrafo: Marcos Maciel
O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribeña, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.
