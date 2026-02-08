Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Rayana Corrêa destaca força da torcida do Paysandu no Rainha das Rainhas

Representante bicolor afirma que viver o concurso foi a realização de um sonho compartilhado

Hannah Franco

A representante do Paysandu no concurso Rainha das Rainhas, Rayana Corrêa, falou sobre a emoção vivida durante a apresentação no palco e destacou a força da torcida bicolor. Em entrevista após deixar a passarela, ela comentou as sensações do momento e afirmou que participar do concurso significou a realização de um sonho construído ao lado de pessoas próximas.

“Foi aquele momento que você guarda para ser feliz, para viver tudo o que Deus permite. Foi exatamente isso que eu vivi no palco do Rainha das Rainhas”, afirmou.

A candidata também ressaltou o apoio recebido do clube, da família e dos amigos, além da presença marcante da torcida. De acordo com ela, o incentivo foi essencial para tornar a experiência ainda mais significativa. “Eu acredito que seja uma das maiores torcidas do Rainha das Rainhas. Meu sonho já está realizado porque ele foi compartilhado com pessoas que me amam, me apoiam e sonham comigo. Que seja o que Deus quiser, está tudo certo”, disse Rayana Corrêa.

Transmissão do evento

A cobertura completa está sendo realizada pelo Grupo Liberal, com mais de cinco horas de transmissão e conteúdos exclusivos durante todo o evento, no portal, nas redes sociais de OLiberal Rainha das Rainhas e no Youtube.

Patrocinadores e prêmio do Rainha das Rainhas 2026

Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rainha das Rainhas 2026
Rainhas 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda