Rayana Corrêa destaca força da torcida do Paysandu no Rainha das Rainhas

A representante do Paysandu no concurso Rainha das Rainhas, Rayana Corrêa, falou sobre a emoção vivida durante a apresentação no palco e destacou a força da torcida bicolor. Em entrevista após deixar a passarela, ela comentou as sensações do momento e afirmou que participar do concurso significou a realização de um sonho construído ao lado de pessoas próximas.

“Foi aquele momento que você guarda para ser feliz, para viver tudo o que Deus permite. Foi exatamente isso que eu vivi no palco do Rainha das Rainhas”, afirmou.

A candidata também ressaltou o apoio recebido do clube, da família e dos amigos, além da presença marcante da torcida. De acordo com ela, o incentivo foi essencial para tornar a experiência ainda mais significativa. “Eu acredito que seja uma das maiores torcidas do Rainha das Rainhas. Meu sonho já está realizado porque ele foi compartilhado com pessoas que me amam, me apoiam e sonham comigo. Que seja o que Deus quiser, está tudo certo”, disse Rayana Corrêa.

