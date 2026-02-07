Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Antes de entrar na passarela, Rayana Corrêa faz oração a Nossa Senhora de Nazaré

Candidata do Rainha das Rainhas reforça devoção e emociona ao lembrar milagre atribuído a Virgem

Ana Laura Carvalho

Momentos antes de entrar na passarela do Rainha das Rainhas, a candidata Rayana Corrêa participou de um momento de oração em agradecimento a Nossa Senhora de Nazaré. Em clima de fé e emoção, a candidata buscou força espiritual antes da apresentação, reforçando uma devoção que acompanha sua história desde o nascimento.

Segundo o irmão de Rayana Corrêa, Ruan Corrêa, a ligação da família com Nossa Senhora de Nazaré teve início ainda nos primeiros dias de vida da candidata. Ele contou que Rayana nasceu com incompatibilidade sanguínea e passou três meses internada em uma UTI. Na última semana de internação, médicos informaram à família que não havia mais possibilidades de tratamento. Diante da situação, a mãe de Rayana saiu da UTI, ajoelhou-se diante da imagem de Nossa Senhora de Nazaré no hospital e fez uma promessa pedindo a recuperação da filha.

VEJA MAIS

image Torcida leva mil balões ao concurso e marca apoio à candidata do Paysandu
Familiares, amigos e integrantes de associação comunitária reforçaram o apoio à representante bicolor no Rainha das Rainhas

image Rainha das Rainhas 2026: conheça Rayana Correa, candidata do Paysandu
Influenciadora digital e modelo publicitária, candidata retorna ao concurso após dez anos para tentar conquistar a soberania do carnaval paraense pelo Papão

De acordo com o relato, no dia seguinte à oração, Rayana começou a reagir aos tratamentos médicos. Desde então, a família passou a cumprir a promessa feita, fortalecendo, ao longo dos anos, a devoção à santa. “A Rayana Corrêa é um milagre”, afirmou o irmão, ao explicar o forte vínculo emocional da candidata com Nossa Senhora de Nazaré.

Ainda segundo ele, a escolha simbólica do sol na apresentação de Rayana Corrêa também tem relação com sua trajetória de vida. O nome da candidata remete ao “raiar do sol”, representando, segundo a família, alguém que nasceu para brilhar.

Transmissão do evento

A cobertura completa está sendo realizada pelo Grupo Liberal, com mais de cinco horas de transmissão e conteúdos exclusivos durante todo o evento, no portal, nas redes sociais de OLiberal Rainha das Rainhas e no Youtube.

Patrocinadores e prêmio do Rainha das Rainhas 2026

Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rainha das Rainhas 2026
Rainhas 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda