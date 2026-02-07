Antes de entrar na passarela, Rayana Corrêa faz oração a Nossa Senhora de Nazaré

Momentos antes de entrar na passarela do Rainha das Rainhas, a candidata Rayana Corrêa participou de um momento de oração em agradecimento a Nossa Senhora de Nazaré. Em clima de fé e emoção, a candidata buscou força espiritual antes da apresentação, reforçando uma devoção que acompanha sua história desde o nascimento.

Segundo o irmão de Rayana Corrêa, Ruan Corrêa, a ligação da família com Nossa Senhora de Nazaré teve início ainda nos primeiros dias de vida da candidata. Ele contou que Rayana nasceu com incompatibilidade sanguínea e passou três meses internada em uma UTI. Na última semana de internação, médicos informaram à família que não havia mais possibilidades de tratamento. Diante da situação, a mãe de Rayana saiu da UTI, ajoelhou-se diante da imagem de Nossa Senhora de Nazaré no hospital e fez uma promessa pedindo a recuperação da filha.

De acordo com o relato, no dia seguinte à oração, Rayana começou a reagir aos tratamentos médicos. Desde então, a família passou a cumprir a promessa feita, fortalecendo, ao longo dos anos, a devoção à santa. “A Rayana Corrêa é um milagre”, afirmou o irmão, ao explicar o forte vínculo emocional da candidata com Nossa Senhora de Nazaré.

Ainda segundo ele, a escolha simbólica do sol na apresentação de Rayana Corrêa também tem relação com sua trajetória de vida. O nome da candidata remete ao “raiar do sol”, representando, segundo a família, alguém que nasceu para brilhar.

