Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Rainha das Rainhas 2026: conheça Rayana Correa, candidata do Paysandu

Influenciadora digital e modelo publicitária, candidata retorna ao concurso após dez anos para tentar conquistar a soberania do carnaval paraense pelo Papão

Hannah Franco
fonte

Rayana Corrêa, candidata do Paysandu o Rainha das Rainhas 2026. (Wagner Santana/O Liberal)

Representando o Paysandu Sport Club, Rayana Corrêa é uma das candidatas do Rainha das Rainhas 2026. Natural de Belém e moradora do bairro do Jurunas, ela volta ao concurso após uma década com o objetivo de conquistar, agora de forma definitiva, a coroa do maior espetáculo de beleza e fantasia do Pará.

A ligação do Paysandu com o Rainha das Rainhas é marcada por tradição e conquistas. O clube garantiu seu primeiro título em 2017, com Clícia Pinheiro, e segue mantendo presença constante no concurso. Agora, Rayana assume a missão de representar o Papão na disputa de 2026.

Influenciadora digital e modelo publicitária, Rayana destaca que seus sonhos têm um propósito maior. “Eu tenho vários sonhos e já realizei alguns, mas o meu maior sonho mesmo é que todas as pessoas, principalmente nós mulheres, tenham força para buscar realizar aquilo que acreditam. Que todas entendam que são capazes de tudo”, diz.

Orgulhosamente paraense, Rayana também leva a identidade cultural para a trilha sonora da sua trajetória. “Sou apaixonada por música. Um cantor que eu amo é o Edilson Moreno, que canta o nosso brega. Eu, como paraense raiz, amo demais”, destaca.

Nos momentos de lazer, a candidata gosta de dançar brega, reunir a família e cuidar do bem-estar físico e emocional. “Eu gosto muito de treinar, de ficar um pouco mais tranquila, de olhar para a minha vida e para o meu trabalho. Mesmo com a rotina corrida, esse momento é essencial para mim”, conta.

VEJA MAIS

image Rainha das Rainhas 2026: confira os clubes que estão na disputa pelo título
Evento chega à 78ª edição e já tem clubes confirmados

image Rainha das Rainhas: veja a lista completa de todas as vencedoras do concurso
Concurso de beleza do carnaval paraense chega à edição de 2026

A relação com o Paysandu começou ainda na infância. “Meu pai sempre me levava ao estádio. Eu ia pela pipoca e pela laranjinha, não vou mentir”, brinca. Com o tempo, o vínculo se fortaleceu. “Em 2014 e 2015, fui musa do clube, representei o Paysandu em concursos e conquistei um título aqui no Estado. Desde então, nossa relação e fidelidade só aumentaram”, relembra.

Agora, Rayana retorna ao Rainha das Rainhas com experiência, visibilidade e o desejo de escrever um novo capítulo da história do clube no concurso.

Saiba tudo sobre Rayana Corrêa, candidata do Paysandu Sport Club ao Rainha das Rainhas 2026

  • Nome: Rayana Corrêa
  • Cidade: Belém
  • Bairro: Jurunas
  • Signo: Leão
  • Ocupação: influenciadora digital e modelo publicitária
  • Peso: 60 kg
  • Altura: 1,62 m
  • Instagram: @rayana_correa
  • Coreógrafo: Marcos Maciel
  • Estilista: João Bosco
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

rayana correa

Paysandu

rainha das rainhas 2026
Rainhas 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda