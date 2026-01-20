Rainha das Rainhas 2026: conheça Rayana Correa, candidata do Paysandu

Representando o Paysandu Sport Club, Rayana Corrêa é uma das candidatas do Rainha das Rainhas 2026. Natural de Belém e moradora do bairro do Jurunas, ela volta ao concurso após uma década com o objetivo de conquistar, agora de forma definitiva, a coroa do maior espetáculo de beleza e fantasia do Pará.

A ligação do Paysandu com o Rainha das Rainhas é marcada por tradição e conquistas. O clube garantiu seu primeiro título em 2017, com Clícia Pinheiro, e segue mantendo presença constante no concurso. Agora, Rayana assume a missão de representar o Papão na disputa de 2026.

Influenciadora digital e modelo publicitária, Rayana destaca que seus sonhos têm um propósito maior. “Eu tenho vários sonhos e já realizei alguns, mas o meu maior sonho mesmo é que todas as pessoas, principalmente nós mulheres, tenham força para buscar realizar aquilo que acreditam. Que todas entendam que são capazes de tudo”, diz.

Orgulhosamente paraense, Rayana também leva a identidade cultural para a trilha sonora da sua trajetória. “Sou apaixonada por música. Um cantor que eu amo é o Edilson Moreno, que canta o nosso brega. Eu, como paraense raiz, amo demais”, destaca.

Nos momentos de lazer, a candidata gosta de dançar brega, reunir a família e cuidar do bem-estar físico e emocional. “Eu gosto muito de treinar, de ficar um pouco mais tranquila, de olhar para a minha vida e para o meu trabalho. Mesmo com a rotina corrida, esse momento é essencial para mim”, conta.

A relação com o Paysandu começou ainda na infância. “Meu pai sempre me levava ao estádio. Eu ia pela pipoca e pela laranjinha, não vou mentir”, brinca. Com o tempo, o vínculo se fortaleceu. “Em 2014 e 2015, fui musa do clube, representei o Paysandu em concursos e conquistei um título aqui no Estado. Desde então, nossa relação e fidelidade só aumentaram”, relembra.

Agora, Rayana retorna ao Rainha das Rainhas com experiência, visibilidade e o desejo de escrever um novo capítulo da história do clube no concurso.

