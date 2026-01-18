Rainha das Rainhas: veja a lista completa de todas as vencedoras do concurso
Concurso de beleza do carnaval paraense chega à edição de 2026
O Rainha das Rainhas, maior concurso de beleza do carnaval paraense, chega à edição de 2026 mantendo a tradição de unir espetáculo, fantasia e representatividade. O evento está marcado para o dia 7 de fevereiro, em Belém, e deve atrair novamente grande expectativa do público.
👑 A menos de um mês da noite principal, o concurso já movimenta torcidas e clubes participantes. Para aquecer a disputa, O Liberal relembra quem foram as últimas vencedoras do Rainha das Rainhas, destacando os nomes, os clubes representados e os temas que marcaram cada apresentação ao longo dos anos. Confira a seguir.
Quem venceu o Rainha das Rainhas nos últimos anos
Confira a lista das vencedoras mais recentes do concurso:
2025 • Lohanne Lima • Clube do Remo • "Parvati: a energia indiana do amor"
2024 • Fernanda Costa • Assembleia Paraense • "Lígia e o Mundiverso, uma poderosa mulher com habilidades de se comunicar apenas com o olhar"
2023 • Monã Vianna • Iate Clube (Santarém) • "Phaya Nak, a Rainha das Nagas"
2020 • Juliane Moraes • Asalp • "Eparrei Iansã de Vermelho ou de Rosa"
2019 • Izabelle Pereira da Silva • Tênis Clube • "Freya, a Soberana das Valquírias"
2018 • Alane Dias • Grêmio Literário e Recreativo Português • "A Exuberante e Enigmática Charllote"
2017 • Clícia de Cássia Figueiró Lima Pinheiro • Paysandu • "O Magnífico Big Ben"
2016 • Tereza Haianne Souza Araújo • Clube dos Advogados • "A Última Dama do Fogo"
2015 • Dayane Dourado Marcos • Tuna Luso Brasileira • "Abracadabra"
2014 • Ingrid Paola Gomes de Oliveira • Grêmio Literário e Recreativo Português • “Orchidaceae e as serpentes de Bornéu”
2013 • Samara Carvalho da Costa • Tuna Luso Brasileira • "Encantaria"
2012 • Thalita Maria de Brito Maués • Grêmio Literário e Recreativo Português • "Aracne"
2011 • Marta Inez Cardoso Antunes Lima • Bancrevea • "Lili - A Melindrosa"
2010 • Bruna dos Santos Pontes • Assembléia Paraense • "Sherazade"
2009 • Naiane Figueiredo Alves • Grêmio Literário e Recreativo Português • "Tinker Bell - Um Delírio da Disney"
2008 • Kamilla Salgado • Assembléia Paraense • "Uirapuru - O Pássaro da Sorte"
2007 • Aline Sales dos Reis • Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) • "Do esplendor das festas do Deus Baco ao fascínio da terra do samba"
2006 • Aniela Santos Kalif • Sesc • "Belém - Abençoada Chuva Vespertina"
2005 • Paula Nancy Lima Diocesano Guerreiro • Clube do Remo • "Tuluperê - A Encantada Cobra Grande"
2004 • Taíze Corrêa da Costa • Clube dos Médicos • "Deusa Tália - Musa inspiradora de artistas e escritores"
2003 • Luciana Araújo de Souza Leão • Assembléia Paraense • "Ópera de Pequim"
2002 • Rafaela Ismael Rezende • Assembléia Paraense • "Bali - Obra-prima dos Deuses"
2001 • Izabella Lustoza Bentes • Assembléia Paraense • "Kamasutra - A Sedução Indiana"
2000 • Shirley Rose Salazar de Aaraújo • Clube dos Oficiais da Polícia Militar (COPM) • "Araraúna"
1990-1999
1999 • Geruzah da Costa Souza • Clube do Remo • "A Incrível Josephine Baker"
1998 • Maria Magarete Reis Barbosa • Clube Monte Líbano • "Brilho e Luz do Taj Mahal"
1997 • Renata Maroja Gemaque • Pará Clube • "Minehah - Encanto Amazônico"
1996 • Carolina Fontes Venturiere • Clube de Engenharia • "Acorda Belém - Patrimônio de Fé"
1995 • Silvana Raquel Salazar de Araújo • Clube de Engenharia • "Mitho Amazônica Viagem"
1994 • Luciana Elke Duarte de Athayde • Clube Monte Líbano • "Shiva - A Deusa do Bem e do Mal"
1993 • Patrícia Fonseca Machado • Clube dos Advogados • "Têmis - A Deusa da Justiça"
1992 • Patrícia Ângela Rizzi • Clube dos Engenheiros da Petrobrás (CEPE) • "Enigma"
1991 • Andréa Marina Lopes Cáceres da Silva • Clube de Engenharia • "África I'u Ayê"
1990 • Maria Cecília Monteiro de Lima • Tênis Clube • "Arican Look"
1980-1989
1989 • Valéria Porpino Nunes • Clube do Remo • "Nirvana"
1988 • Simone Maria Morgado Ferreira • Clube de Engenharia • "Axé"
1987 • Gisele Jacob Morgado • Clube de Engenharia • "Anfitrite"
1986 • Conceição Maria Pinto de Lima • Assembléia Paraense • "Mistério - O Outono das Matas"
1985 • Izabel Cristina de Arruda Mendonça • Tênis Clube • "Tropicália"
1984 • Marina Ramos Neves • Tênis Clube • "A Favorita de Montezuma"
1983 • Renata Cláudia Martins Ferreira • Assembléia Paraense • "Nuryahan - Luz do Mundo"
1982 • Elba Trindade de Araújo • Clube do Remo • "Afrodite - Deusa do Mar e do Amor"
1981 • Izabel Cristina de Andrade Rodrigues • Assembléia Paraense • "Feitiço Indiano"
1980 • Vanja Santos Bordalo • Pará Clube • "Exaltação ao Brasil do Carnaval e do Samba"
1970-1979
1979 • Patrícia Coral • Signo's Clube • "Selvagem"
1978 • Sheila Chady • Pará Clube • "Broadway Star"
1977 • Martha Nazaré Santos Corrêa • Clube do Remo • "Dançarina do Nepal"
1976 • Frida Azulay Guerra • Clube do Remo • "Dançarina da Ilha de Bali"
1975 • Suely Figueiredo de Castro • Clube do Remo • "Espanhola de Madrid"
1974 • Marluce Revorêdo Silva • Jóquei Clube • (sem nome)
1973 • Sandra Gil Padrão Massoud • Tuna Luso Brasileira • "My Fair Lady"
1972 • Eliane de Souza • Clube do Remo • "Vaidade Oriental"
1971 • Ana Júlia Brito Chermont • Assembléia Paraense • "Dançarina Oriental"
1970 • Flora Maria Cardoso • Pará Clube • "Chamian - Escrava de Cleópatra"
1960-1969
1969 • Maria Regina Reis Souza • Círculo Militar • (sem nome)
1968 • Celina Amorim • Pará Clube • "Nefertite - Rainha do Egito"
1967 • Lúcia Maria Lobão da Silva • Clube do Remo • "A Favorita do Faraó"
1966 • Maria Lucia Lima • Jóquei Clube • "Rainha da Tailândia"
1965 • Fátima Maria Lobão da Silva • Jóquei Clube • "Cleópatra"
1964 • Sue Ann Stegmann • Clube do Remo • "Constelação"
1963 • Cila Kabacznik • Automóvel Clube • "Rainha da Galiléia"
1962 • Maria Nilda Rodrigues Medeiros • Automóvel Clube • "Rainha do Nepal"
1961 • Maria José Pereira • Clube do Remo • "Autêntico Faisão Imperial"
1960 • Marília Matos Winkler • Assembléia Paraense • "Tentação"
1950-1959
1959 • Edna Azevedo de Azevedo • Clube do Remo • "Mademoiselle Frou-Frou"
1958 • Léa Fiúza de Mello Mizzerani • Bancrévea • "Deusa do Mar Vermelho"
1957 • Tereza Cristina Lima • Bancrévea • "Lila Bella Aqcua"
1956 • Cléa Camié Chady • Assembléia Paraense • "Águia de Marte"
1955 • Marly Braga Rodrigues • Bancrévea • "Caucasiana"
1954 • Silvia Mutran • Bancrévea • (sem nome)
1953 • Maria de Nazaré Martins • Assembléia Paraense • (sem nome)
1952 • Ieda Guimarães • Assembléia Paraense • (sem nome)
1951 • Maria Lúcia Veiga Chaves • Assembléia Paraense • "Touradas em Madrid"
1950 • Terezinha Andrade • Pará Clube • (sem nome)
1947-1949
1949 • Brigitte Riabisch Teixeira • Clube dos Aliados • "Rainha de Bagdá"
1948 • Maria Lúcia Chaves Braga • Assembléia Paraense • (sem nome)
1947 • Odete Chaves Braga • Clube dos Aliados • "Laveski"
