Rainha das Rainhas: veja a lista completa de todas as vencedoras do concurso

O Rainha das Rainhas, maior concurso de beleza do carnaval paraense, chega à edição de 2026 mantendo a tradição de unir espetáculo, fantasia e representatividade. O evento está marcado para o dia 7 de fevereiro, em Belém, e deve atrair novamente grande expectativa do público.

👑 A menos de um mês da noite principal, o concurso já movimenta torcidas e clubes participantes. Para aquecer a disputa, O Liberal relembra quem foram as últimas vencedoras do Rainha das Rainhas, destacando os nomes, os clubes representados e os temas que marcaram cada apresentação ao longo dos anos. Confira a seguir.

Quem venceu o Rainha das Rainhas nos últimos anos

Confira a lista das vencedoras mais recentes do concurso:

2025 • Lohanne Lima • Clube do Remo • "Parvati: a energia indiana do amor"

2024 • Fernanda Costa • Assembleia Paraense • "Lígia e o Mundiverso, uma poderosa mulher com habilidades de se comunicar apenas com o olhar"

2023 • Monã Vianna • Iate Clube (Santarém) • "Phaya Nak, a Rainha das Nagas"

2020 • Juliane Moraes • Asalp • "Eparrei Iansã de Vermelho ou de Rosa"

2019 • Izabelle Pereira da Silva • Tênis Clube • "Freya, a Soberana das Valquírias"

2018 • Alane Dias • Grêmio Literário e Recreativo Português • "A Exuberante e Enigmática Charllote"

2017 • Clícia de Cássia Figueiró Lima Pinheiro • Paysandu • "O Magnífico Big Ben"

2016 • Tereza Haianne Souza Araújo • Clube dos Advogados • "A Última Dama do Fogo"

2015 • Dayane Dourado Marcos • Tuna Luso Brasileira • "Abracadabra"

2014 • Ingrid Paola Gomes de Oliveira • Grêmio Literário e Recreativo Português • “Orchidaceae e as serpentes de Bornéu”

2013 • Samara Carvalho da Costa • Tuna Luso Brasileira • "Encantaria"

2012 • Thalita Maria de Brito Maués • Grêmio Literário e Recreativo Português • "Aracne"

2011 • Marta Inez Cardoso Antunes Lima • Bancrevea • "Lili - A Melindrosa"

2010 • Bruna dos Santos Pontes • Assembléia Paraense • "Sherazade"

2009 • Naiane Figueiredo Alves • Grêmio Literário e Recreativo Português • "Tinker Bell - Um Delírio da Disney"

2008 • Kamilla Salgado • Assembléia Paraense • "Uirapuru - O Pássaro da Sorte"

2007 • Aline Sales dos Reis • Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) • "Do esplendor das festas do Deus Baco ao fascínio da terra do samba"

2006 • Aniela Santos Kalif • Sesc • "Belém - Abençoada Chuva Vespertina"

2005 • Paula Nancy Lima Diocesano Guerreiro • Clube do Remo • "Tuluperê - A Encantada Cobra Grande"

2004 • Taíze Corrêa da Costa • Clube dos Médicos • "Deusa Tália - Musa inspiradora de artistas e escritores"

2003 • Luciana Araújo de Souza Leão • Assembléia Paraense • "Ópera de Pequim"

2002 • Rafaela Ismael Rezende • Assembléia Paraense • "Bali - Obra-prima dos Deuses"

2001 • Izabella Lustoza Bentes • Assembléia Paraense • "Kamasutra - A Sedução Indiana"

2000 • Shirley Rose Salazar de Aaraújo • Clube dos Oficiais da Polícia Militar (COPM) • "Araraúna"

1990-1999

1999 • Geruzah da Costa Souza • Clube do Remo • "A Incrível Josephine Baker"

1998 • Maria Magarete Reis Barbosa • Clube Monte Líbano • "Brilho e Luz do Taj Mahal"

1997 • Renata Maroja Gemaque • Pará Clube • "Minehah - Encanto Amazônico"

1996 • Carolina Fontes Venturiere • Clube de Engenharia • "Acorda Belém - Patrimônio de Fé"

1995 • Silvana Raquel Salazar de Araújo • Clube de Engenharia • "Mitho Amazônica Viagem"

1994 • Luciana Elke Duarte de Athayde • Clube Monte Líbano • "Shiva - A Deusa do Bem e do Mal"

1993 • Patrícia Fonseca Machado • Clube dos Advogados • "Têmis - A Deusa da Justiça"

1992 • Patrícia Ângela Rizzi • Clube dos Engenheiros da Petrobrás (CEPE) • "Enigma"

1991 • Andréa Marina Lopes Cáceres da Silva • Clube de Engenharia • "África I'u Ayê"

1990 • Maria Cecília Monteiro de Lima • Tênis Clube • "Arican Look"

1980-1989

1989 • Valéria Porpino Nunes • Clube do Remo • "Nirvana"

1988 • Simone Maria Morgado Ferreira • Clube de Engenharia • "Axé"

1987 • Gisele Jacob Morgado • Clube de Engenharia • "Anfitrite"

1986 • Conceição Maria Pinto de Lima • Assembléia Paraense • "Mistério - O Outono das Matas"

1985 • Izabel Cristina de Arruda Mendonça • Tênis Clube • "Tropicália"

1984 • Marina Ramos Neves • Tênis Clube • "A Favorita de Montezuma"

1983 • Renata Cláudia Martins Ferreira • Assembléia Paraense • "Nuryahan - Luz do Mundo"

1982 • Elba Trindade de Araújo • Clube do Remo • "Afrodite - Deusa do Mar e do Amor"

1981 • Izabel Cristina de Andrade Rodrigues • Assembléia Paraense • "Feitiço Indiano"

1980 • Vanja Santos Bordalo • Pará Clube • "Exaltação ao Brasil do Carnaval e do Samba"

1970-1979

1979 • Patrícia Coral • Signo's Clube • "Selvagem"

1978 • Sheila Chady • Pará Clube • "Broadway Star"

1977 • Martha Nazaré Santos Corrêa • Clube do Remo • "Dançarina do Nepal"

1976 • Frida Azulay Guerra • Clube do Remo • "Dançarina da Ilha de Bali"

1975 • Suely Figueiredo de Castro • Clube do Remo • "Espanhola de Madrid"

1974 • Marluce Revorêdo Silva • Jóquei Clube • (sem nome)

1973 • Sandra Gil Padrão Massoud • Tuna Luso Brasileira • "My Fair Lady"

1972 • Eliane de Souza • Clube do Remo • "Vaidade Oriental"

1971 • Ana Júlia Brito Chermont • Assembléia Paraense • "Dançarina Oriental"

1970 • Flora Maria Cardoso • Pará Clube • "Chamian - Escrava de Cleópatra"

1960-1969

1969 • Maria Regina Reis Souza • Círculo Militar • (sem nome)

1968 • Celina Amorim • Pará Clube • "Nefertite - Rainha do Egito"

1967 • Lúcia Maria Lobão da Silva • Clube do Remo • "A Favorita do Faraó"

1966 • Maria Lucia Lima • Jóquei Clube • "Rainha da Tailândia"

1965 • Fátima Maria Lobão da Silva • Jóquei Clube • "Cleópatra"

1964 • Sue Ann Stegmann • Clube do Remo • "Constelação"

1963 • Cila Kabacznik • Automóvel Clube • "Rainha da Galiléia"

1962 • Maria Nilda Rodrigues Medeiros • Automóvel Clube • "Rainha do Nepal"

1961 • Maria José Pereira • Clube do Remo • "Autêntico Faisão Imperial"

1960 • Marília Matos Winkler • Assembléia Paraense • "Tentação"

1950-1959

1959 • Edna Azevedo de Azevedo • Clube do Remo • "Mademoiselle Frou-Frou"

1958 • Léa Fiúza de Mello Mizzerani • Bancrévea • "Deusa do Mar Vermelho"

1957 • Tereza Cristina Lima • Bancrévea • "Lila Bella Aqcua"

1956 • Cléa Camié Chady • Assembléia Paraense • "Águia de Marte"

1955 • Marly Braga Rodrigues • Bancrévea • "Caucasiana"

1954 • Silvia Mutran • Bancrévea • (sem nome)

1953 • Maria de Nazaré Martins • Assembléia Paraense • (sem nome)

1952 • Ieda Guimarães • Assembléia Paraense • (sem nome)

1951 • Maria Lúcia Veiga Chaves • Assembléia Paraense • "Touradas em Madrid"

1950 • Terezinha Andrade • Pará Clube • (sem nome)

1947-1949

1949 • Brigitte Riabisch Teixeira • Clube dos Aliados • "Rainha de Bagdá"

1948 • Maria Lúcia Chaves Braga • Assembléia Paraense • (sem nome)

1947 • Odete Chaves Braga • Clube dos Aliados • "Laveski"