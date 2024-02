Rainha das Rainhas 2024: desde criança Fernanda Costa sonhava em conquistar esse título

Desde criança, a Rainha das Rainhas 2024, Fernanda Costa, já sonhava em conquistar esse título. Em 2012, ela participou do Rainha das Rainhas Mirim. Fernanda tinha 9 anos à época e foi escolhida primeira princesa.

“Eu cresci me imaginando usando essa faixa. Então hoje para mim estar aqui com ela, dando a minha primeira entrevista como Rainha das Rainhas, é uma emoção que eu não sei explicar”, afirmou, em entrevista à Redação Integrada de O Liberal, ao participar do tradicional café da manhã, na manhã deste sábado (24).

O fato de não ter vencido o concurso em 2012 a deixou triste na época, porque era criança. Mas que esse episódio serviu de impulso para se empenhar ao máximo neste concurso. “Esse concurso carrega muitos significados para mim. Mas o principal deles é acreditar nos sonhos e que eu posso chegar no lugar que eu quiser com muito esforço e trabalho duro”, afirmou ela, de 21 anos.

LEIA MAIS:

Fernanda deixou uma mensagem para as meninas que desejam um dia conquistar esse título. “Tem que participar do concurso quem quer muito ser Rainha, porque tem muito trabalho duro e dedicação”, disse. O preparo físico e o emocional também são essenciais nessa jornada. “Você tem que estar preparada para lidar com as dificuldades e cuidar do emocional para que no dia você possa fazer a apresentação mais tranquila possível, com a melhor performance, mostrando toda a emoção aos jurados”, contou.