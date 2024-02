Rainha das Rainhas 2024: confira a fantasia da vencedora do concurso

Um desfile repleto de criatividade e beleza ganhou a total atenção do público que prestigiou o Rainha das Rainhas 2024, na noite de sexta-feira (23) e início da madrugada de sábado (24). A Assembleia Paraense, que foi palco desse momento único, teve a representante coroada rainha do carnaval do maior concurso de beleza e fantasia do Estado. Com a fantasia “Lígia e o Mundiverso, uma poderosa mulher com habilidades de se comunicar apenas com o olhar”, Fernanda Costa conquistou os jurados. Confira os detalhes da fantasia da grande vencedora.

Segundo os artistas responsáveis pela fantasia, o traje foi criado para mostrar ao público o caminho onde não existem limitações e pré-conceitos. Com o look e a performance, Fernanda passou a se comunicar através do olhar, dos movimentos circulares e da linguagem dos sinais.

O resplendor da fantasia apresenta formas circulares, girândolas e elementos alusivos ao ‘mundiverso’. Tem como peça central um busto de um ser supremo. Já o corpo e a cabeça apresentam formas geométricas de um mundo desconhecido e leva o espectador a fazer sua própria leitura.

A criação é do estilista Hélio Alvares, a coreografia é de Aline Dias (mãe de Alane Dias do BBB 24) e o cabelo e maquiagem são feitos por Junior Fiel.

Foto: Thiago Gomes / O Liberal
Foto: Igor Mota / O Liberal