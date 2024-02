Rainha das Rainhas 2024: Fernanda Costa, da Assembleia Paraense, é a vencedora do concurso

A candidata Fernanda Costa, do clube Assembleia Paraense, é a vencedora do Rainha das Rainhas 2024. A nova campeã recebeu a coroa com lágrimas nos olhos, já na madrugada deste sábado (24), no salão da instituição que representa. A emoção tomou conta do público que conheceu a vencedora do concurso e as candidatas eleitas princesas do evento.

Confira os bastidores do Rainha das Rainhas.

A grande noite no evento carnavalesco mais tradicional da região Norte foi marcada por grandes surpresas e exuberância. Ao som dos gritos da torcida e com a fantasia “Lígia e o Mundiverso, uma poderosa mulher com habilidades de se comunicar apenas com o olhar”, o clube surpreendeu os espectadores. A atriz e bailarina, Fernanda Costa, comentou sobre a felicidade de receber o título.

“Eu dedico esse título a minha mãe que sempre fez tudo por mim. Ela sempre esteve comigo nos ensaios, até de madrugada”, disse Fernanda, ainda emocionada por receber o título de Rainha 2024.



Além da grande coroação, Fernanda receberá como prêmio um carro 0 KM e uma bolsa de estudos na Faculdade Integrada Brasil Amazônia (FIBRA).

A coreógrafa Aline Dias, que foi a responsável pela produção da performance de Fernanda, relata a felicidade pela conquista. “Eu estou em êxtase. Essa volta para a Assembleia, para mim, foi muito importante porque é um clube que eu amo de paixão. Eu estava distante, agora a gente voltou e trouxe esse título. Eu tinha prometido para mim mesma que ia trazer esse título para assembleia”, disse Aline Dias.

Para o presidente da Assembleia Paraense, Oscar Pessoa, esse momento é único. “Alegria enorme. Nós trabalhamos muito forte para isso, a nossa candidata se dedicou muito. Essa é uma festa do carnaval paraense que precisa ser preservada. Todas estão de parabéns. A fernanda é uma guerreira, dispensa comentários”, afirma Oscar.

Princesas do Carnaval

Os jurados também escolheram as quatro representantes dos demais clubes, que foram coroadas princesas do concurso. São elas: Leticia Moraes, do Casota, a primeira princesa; Giselly Geise, do Guará Park, segunda princesa; Evelyn Moreira, do Pará Clube, terceira princesa; e Taís Malato, do Paysandu, coroada a quarta princesa.

Maior concurso de beleza e fantasia do Norte

O prestígio e tradição do concurso também pode se tornar patrimônio do Pará. A diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, revelou a novidade ao destacar a importância do evento. “E o Rainha das Rainhas, estamos em busca que ele seja parte do patrimônio histórico do Pará, estou dando entrada na Assembleia Legislativa”, declara.

A importância do concurso para o Estado também foi ressaltada pelo gerente de marketing e projetos da empresa e coordenador geral do Rainha das Rainhas, Aurélio Oliveira. “O Rainha das Rainhas já é aceito pela família paraense, é uma tradição que ultrapassa o Carnaval, faz parte de uma memória afetiva do povo do Norte”, diz.

Emocionada, Giordana Maiorana, diretora geral do Rainha das Rainhas, reafirma a beleza do concurso. “Ter uma cobertura digital tem tudo a ver, porque, além de alcançar mais pessoas que já gostam do concurso, conseguimos atingir um novo público”, pontua. A produtora executiva do Rainha das Rainhas foi Meg Martins, enquanto Patrícia Lopes atuou junto à coordenação do evento.

Para homenagear a 76ª edição do evento, no domingo (25) terá uma edição especial no jornal O Liberal com a cobertura completa mostrando todos os detalhes do concurso, bastidores, candidatas e a grande campeã do Rainha das Rainhas 2024.