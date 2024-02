Rainha das Rainhas 2024: saiba quem são as quatro princesas do Carnaval paraense

As quatro princesas do Rainha das Rainhas 2024 são: Letícia Moraes, do Casota; Gisely Geise do Guará Acqua Park; Evelyn Moreira, do Pará Clube e Taís Malato, do Paysandu. Elas ocuparam respectivamente o primeiro, segundo, terceiro e quarto lugares no concurso.

“Foi uma realização muito grande. São treze candidatas e ficar como segunda princesa para mim também é um troféu. Eu vim, representei o nosso Pará, dei o meu melhor. Volto para casa com a com a sensação de dever cumprido”, declarou a segunda princesa Gisely Geise, coordenadora comercial no Guará Acqua Park.

“A minha fantasia foi uma homenagem a Mani, uma indígena que, quando morreu, nasceu uma linda mandioca no lugar. E a mandioca passou a ser o sustento de toda a tribo”, explicou.

Confira os bastidores do Rainha das Rainhas.

