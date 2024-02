Rainha das Rainhas 2024: saiba tudo sobre a apresentação da candidata do Paysandu

A jovem Taís Malato, candidata do Paysandu, é acadêmica do curso de farmácia, modelo, ativista social, empreendedora e bailarina. Seu primeiro contato com o concurso foi aos 11 anos, ao acompanhar o irmão coreógrafo em ensaios de candidatas. Ela vem de “Berta, rainha do mundo das ilusões”. Uma mulher dona de um dos poderes mais misteriosos, que viaja os sete mundos e se encontra na arte da hipnose.

A história diz que Berta, ao descobrir que detém o poder de elevar os pensamentos de terceiros, torna-se guardiã do portal do mundo das ilusões que dá acesso ao mundo habitado por corvos.

Confira os bastidores do Rainha das Rainhas ao vivo.

VEJA MAIS

Como é e o que tem na fantasia da candidata do Paysandu

o resplendor é um portal do mundo das ilusões, guardado por dois corvos. No centro, está a chave de acesso ao portal. Na cabeça, o diadema simboliza os primeiros sinais da hipnose e o corpo é a sedução. Tudo é bordado à mão fazendo referência ao início do concurso rainha das rainhas. O estilista é Arley gaia, o coreógrafo Luciano Neto com cabelo e maquiagem de Rafael Lira e Luan Cunha.