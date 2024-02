Rainha das Rainhas 2024: Taís Malato, fã do concurso desde a infância, é a candidata do Paysandu

Taís Malato é a candidata do Paysandu no Rainha das Rainhas 2024. Com 20 anos, a representante do clube azul celeste tem entre suas atividades preferidas a dança, a leitura e a prática de esportes. Ela atualmente estuda Farmácia, é modelo, empreendedora, ativista social e bailarina desde a infância.

A modelo é fã assumida do concurso e sonha com o título de Rainha do Carnaval Paraense há muito tempo. Aos 11 anos ela conta que acompanhava o irmão, que é coreógrafo, durante ensaios das candidatas da disputa e teve o primeiro contato com o desfile nessa época. "Tudo isso é um sonho enraizado no nosso coração e na nossa cultura. Quem nunca se imaginou sendo a Rainha das Rainhas?" disse a jovem.

Rainha Paysandu 2024 Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal

Saiba tudo sobre Taís Malato, candidata do Paysandu no Rainha das Rainhas 2024

Nome: Taís Cristina Malato Brito

Idade: 20 anos

Signo: aquário

Profissão: acadêmica de Farmácia

Ocupação: modelo e empresária

Peso: 61 kg

Altura: 1,60m

O que gosta de fazer: ler, praticar esportes e dançar. Paixão especial pelo ballet e pelo Paysandu Sport Club

Um sonho: ser a Rainha das Rainhas do Carnaval Paraense

Instagram: @Tais_Malato

Estilista: Arley Gaia

Coreógrafo: Luciano Neto

O Rainhas das Rainhas 2024 acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. A transmissão será exclusiva do Oliberal.com. O concurso tem patrocínio do PopBank e Centro Universitário Fibra.