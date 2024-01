BBB 24: Alane se emociona ao receber faixa do 'Rainha das Rainhas'

Na ação desta terça-feira (30), os confinados do BBB 24 receberam na casa objetos que marcaram suas vidas de alguma forma. Para a paraense Alane Dias foi enviada a faixa do "Rainha das Rainhas", desfile no qual a modelo foi campeã em 2018. Ao ver a faixa, a atriz abraçou o objeto simbólico e ficou bastante emocionada ao lembrar do concurso e de sua mãe, Aline Dias.

Cada um dos participantes pegou seus presentes e explicou o contexto em que o objeto fez parte da trajetória deles. Bastante emocionada, a paraense explicou que a conquista da faixa foi o primeiro sonho realizado em sua vida.

"É um concurso que eu ganhei lá em Belém, chamado 'Rainha das Rainhas'. A minha avó colocou a minha mãe para participar e a minha mãe me colocou e fez a minha coreografia", contou.

Alane relembrou um momento que marcou sua vida, antes de desfilar no evento. Em 2013, a avó da atriz adoeceu e ficou internada no hospital. Quando a avó retornou para casa, ela e Aline assistiram a edição daquele ano juntas. Cinco anos depois, segurando um terço que pertencia à avó, a bailarina subiu ao palco como candidata do concurso e conquistou o título de Rainha do Carnaval Paraense.

"Quando eu ganhei, eu agradeci muito à minha mãe e [a vitória] foi para a minha mãe e para a minha avó, e foi o primeiro sonho da minha vida que eu realizei. Às vezes eu até brinco de colocar o microfone assim [de lado], porque a faixa me faz lembrar o momento em que fui mais guerreira na minha vida e consegui chegar no meu objetivo. Isso aqui é extremamente simbólico", disse Alane.

Confira o desfile de Alane:

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)