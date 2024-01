BBB24: Alane, Juninho, Luigi e Isabelle formam o paredão da semana no programa

Mais um Paredão está formado no BBB 24! Além da indicação do líder e do Big Fone, a casa precisou escolher um participante como mais votado da noite. Com nove votos, quem ocupou o cargo foi Davi. O líder MC Bin Laden decidiu escolher Isabelle Nogueira como sua indicação nesse paredão.

Os indicados por Marcus Vinicius do Big Fone precisaram decidir, em consenso, quem seria o último participante indicado ao paredão. Juninho, Lucas Luigi e Pitel escolheram Alane para participar da dinâmica nesta semana. Como adiantado para os espectadores, tivemos uma prova bate-volta.

Vale ressaltar que a indicada pelo líder, sendo Isabelle, não participou da dinâmica para tentar escapar da berlinda. Com isso, quem brigou pela permanência foi Davi, Juninho, Alane, Pitel e Luigi.

Quem ganhou a prova bate volta?

Alane e Pitel foram as duas primeiras participantes a passarem para a próxima fase do bate volta. Em seguida, Davi escolheu a bolsa de número 03 e conquistou a penúltima vaga. Por fim, a última vaga na segunda etapa ficou com Luigi. Juninho foi o segundo confirmado no paredão, já que não teve sorte na fase 1 da prova. Davi e Pitel ganharam a dinâmica. Com isso, Isabelle, Juninho, Alane e Luigi estão no paredão desta semana.