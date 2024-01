BBB24: Pitel opina sobre influência de brother, 'vocês acham que o Davi é super maquiavélico'

Durante uma conversa no BBB 24, Lucas Henrique conversa com MC Bin Laden, Pitel e Rodriguinho sobre Isabelle ter contado para ele que a dançarina pode votar nele na formação de Paredão deste domingo, 28.

Durante a conversa, Pitel expõe sua visão sobre Davi, já que o professor de Educação Física questiona se a amazonense foi influenciada por alguém dentro da casa mais vigiada do Brasil. "As opções que têm possivelmente... Ela falou assim: 'Você não é minha única opção, mas talvez eu tenha que votar em você'", diz Lucas Henrique. "É óbvio que eu seria a opção dela. Ela anda com Davi", afirma Rodriguinho.

"Às vezes, eu acho que vocês acham que o Davi é super maquiavélico e eu não vejo isso também, não. Ele erra um bocado, mas a ponto de influenciar Isabelle eu acho que vocês já deliram um bocado", opina Pitel. No entanto, Rodriguinho discorda da assistente social.