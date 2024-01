BBB 24: O que rolou na madrugada deste domingo, 28? Beijo, novos planos e muito jogo

A sexta festa do BBB24 foi agitada e muito intensa, com shows de Zeca Pagodinho e Pretinho da Serrinha. Entre momentos descontraídos e novas estratégias de jogo, veja o que rolou na madrugada deste domingo (28), na casa mais vigiada do Brasil.

Show exclusivo

Em clima de carnaval, Zeca Pagodinho e Pretinho da Serrinha levaram muita folia para os brothers e sisters. O show contou com uma sequênncia de hits, incluindo "Samba Pras Moças" e "O canto das Sereias". Logo Beatriz tomou conta da pista de dança, o que chamou atenção até do próprio Zeca!

[Twitter=1751544174048874766]

Em determinado momento, Zeca mostrou que é gente como a gente e pediu uma pausa para ir ao banheiro.

[Twitter=1751544063780659200]

Surpreendendo a todos, Rodriguinho voltou a mostrar animação durante a apresentação dos convidados e puxou Fernanda para dançar na pista.

O clima esquentou entre os brothers

Após semanas em um clima de azaração e troca de carinhos embaixo do edredom, finalmente Deniziane e Matteus se beijaram. O ato aconteceu ao som do hit “Posturado e Calmo”, de Leo Santana. O beijão foi comemorado pelos brothers que estavam na pista de dança no momento.

[Twitter=1751546933447966987]

Mas calma que o clima de romance dentro da casa ainda não acabou! Aos shippers de Leidyninho, junção de Leidy Elin e Juninho, ainda têm esperança. Após dançarem e curtirem muito na última fetsa, nesta madrugada os participantes voltaram a dançar bem coladinhos. Será que esse casal ainda vai acontecer?

[Twitter=1751544396628046165]

O novo plano de Davi

Durante a festa, Davi e Raquele estavam conversando sobre os rumos do jogo, quando o brother revelou seu plano: Davi cogita pedir a Mc Bin Laden indicá-lo ao Paredão, para tentar salvar sua aliada no jogo, Isabelle. Porém, Raquele o aconselhou a não fazer isso. “Eu sei que ela é muito gente boa, sei que ela tá muito mexida com o jogo, que você quer dar uma força pra ela. Uma palavra de amiga, evita falar de jogo com ela por enquanto, ela tá com a cabeça muito cheia. A gente sabe que a gente veio pra jogar”, disse a sister sobre Isabelle.

[Twitter=1751545321773990263]

Logo após a conversa, Raquele chamou Isabelle para revelar os planos de seu aliado Davi e demonstrou apoio a sister. “A Amazônia e o Brasil todo já ama você pela mulher incrível que você é. Foi esse o recado que eu dei a ele, pra ele não se por no Paredão e deixar o líder seguir o coração dele. Você vai continuar forte e guerreira como você sempre é. O espírito santo tá com você, eu tenho certeza”, comentou Raquele.

[Twitter=1751462686922043603]

Então, Davi aproveitou o momento e explanou a visão do seu plano com Isabelle e Raquele. Porém, a manauara pediu para Davi esquecer de querer se colocar no Paredão. "Para com isso, esquece isso, sério. Para. Deixa ele fazer o jogo dele, esquece ele”, falou Isabelle.

[Twitter=1751465368734872044]



O jogo não para!

Enquanto isso, Alane e Deniziane conversaram sobre suas estratégias e afinidades dentro do jogo. A paraense observou que Davi tenta ser manipulador, mas não consegue. Já Deniziane acrescentou que ele manipula de maneira "maquiada" e acredita que ele não saiu no paredão com Nizam, pois o eliminado estava errado.

[Twitter=1751555890954514631]

Já no outro lado do gramado, Michel comentou com Isabella que Davi estava fazendo leitura labial deles, o que levou o brother a cobrir a boca. Logo, Davi se aproximou e Michel comentou que o brother só foi até lá porque sentiu receio da conversa deles.

[Twitter=1751556699280789536]

Brasil do Brasil!

No Quarto Gnomos, Fernanda, Pitel e Rodriguinho voltam a reclamar de Beatriz, sobre a sua postura e animação durante os shows.

[Twitter=1751555893735420415]

Romance e jogo

Por fim, perto do final da festa, Matteus e Deniziane conversaram sobre como vai ser a relação dois dentro do jogo após o beijo e o brother disparou: “Tu tem teu top 3, se eu tiver ou não, não tem problema. Tu é minha top 2 entre eu e tu. Mas eu não quero que isso mude, eu quero jogar limpo contigo e quero que tu jogue limpo comigo também. Já agora, a gente ficou não faz nem 20 minutos e já tô aqui”, disse Matteus.