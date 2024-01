BBB24: Marcus lista brothers que estão 'parados' e solta, 'Davi é super útil para o jogo'

Marcus Vinicius conversa sobre o jogo com Isabelle na academia do BBB 24. O comissário de voo então afirmou há muitos participantes que não querem se comprometer no jogo. Ele lista pessoas que não se movimentam no game.

Marcus explica por que evitaria emparedar Pitel e Davi novamente. "Não sei se semana que vem, se eu pegasse um Líder, eu colocaria de novo a Pitel, essa galera que já está aí no Paredão", afirma ele. "O Davi, eu acho super útil para o jogo", opina o brother.

Marcus discorda das estratégias de Davi, mas avalia: "A maneira como ele joga não é uma maneira que eu quero jogar. Só que ele é útil para o jogo. Agora, a galera que só está aqui, parada, não está fazendo nada, vota um ali e tal... Não é que tem que combinar votos, mas a gente não vê uma movimentação", opina.

Então, o brother conclui: "Tá faltando, na verdade, uma oportunidade. Até para a própria Leidy. A Leidy fala, fala, fala, mas ela não teve uma oportunidade de se posicionar ainda". Marcus afirma que vai dar "espaço" para outras pessoas se posicionarem mais: "Até para a gente ver como a pessoa joga".