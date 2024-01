Luana Piovani alfineta Wanessa no BBB 24 e debocha: “Namora um monge”

Por meio de seu Instagram, neste domingo (28), Luana Piovani voltou a comentar sobre a participação de Wanessa Camargo no BBB 24, após sister achar que vive um “terror psicológico” com Davi. A atriz que já denunciou Dado Dolabella, atual namorado de Wanessa, por violência doméstica, alfinetou e ironizoua cantora em seu Instagram.

“Ai tadinha! Que barra! Gente, não tá dando pra ser branco hoje em dia com todos os nossos privilégios, ainda mais as pessoas ricas que só estão acostumadas a ver preto em lugar de subserviência. Imagina que absurdo dormir no mesmo quarto! Não está dando, não! A menina tá em frangalhos!", começou Piovani.

Em seguida, a atriz comparou Davi a Dolabella. "Ainda mais esse homem que fala alto! Que horror! Imagina o que isso não está fazendo com o psicológico dessa pessoa sensível que namora um monge zen budista. Alguém precisa fazer algo pra salvar esse lírio do campo!", concluiu.