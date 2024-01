Patrícia Ramos vive affair com jogador de futebol; saiba quem é

De forma bastante discreta, Patrícia Ramos engatou um romance nos últimos meses, que ganhou a mídia agora. A apresentadora e influenciadora já vinha mostrando que estaria vivendo um affair, mas não ocorria exposição e ela nem revelou o nome do amado.

Porém, a influencer disse estar namorando e logo o nome do jogador Luiz Fernando, ex-fluminense, foi levantado.

Nesta sexta-feira (26), Patrícia Ramos publicou um carrossel de alguns momentos de suas férias e, no meio das imagens, mostrou a mão do affair. Os seus milhares de seguidores começassem a perguntar quem era o rapaz e começou a caçada. Os internautas mais atentos, descobriram a identidade do escolhido. Já que o jogador chegou a parabenizar Patrícia em seu aniversário de 24 anos, e na ocasião, os dois apareceram em um clique cheio de romance.

Bem discreto, Luiz Fernando tem perfil no Instagram fechado. Ele é pai do pequeno Lucas, de cinco meses. O atleta viveu parte de sua carreira no exterior, ele jogou pelo Fluminense até o final de 2017, quando foi emprestado para o clube Minnesota United, da Major League Soccer, dos Estados Unidos. Depois, passou pelo clube português CD Aves. Até o ano passado ele defendia a equipe do Al-Fahaheel FC clube kuwaitiano.