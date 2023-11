Patrícia Ramos mostra hematomas e diz que pagou R$400 mil para que ex assinasse o divórcio

A influenciadora e apresentadora Patrícia Ramos teve que pagar R$400 mil para que o ex-marido assinasse o divórcio. A defesa da apresentadora registrou queixa na polícia o empresário Diogo Vitório, ex-marido de Patrícia, sob acusação de agressão física, moral e violência patrimonial, além de outros crimes. Patrícia tem fotos das agressões.

A empresa de advocacia que defende a apresentadora Patrícia Ramos apresentou uma notícia-crime contra o ex-marido, o empresário Diogo Vitório, no último dia 30 de outubro. O material apresentado em fotos e vídeos mostram Patrícia com machucados na boca, sangramento no nariz, marcas roxas e escoriações, pelo rosto e corpo.

A influenciadora acusa Diogo de estelionato sentimental, violência doméstica: física, moral, psicológica e patrimonial, além de estelionato com falsidade ideológica, furto mediante fraude e perseguição, também conhecido como stalking.

Patrícia Ramos mostra ferimentos e diz que foi obrigada a pagar R$ 400 mil para que ex assinasse o divórcio (Reprodução / TV Globo)

No áudio apresentado há um diálogo em que Diogo diria: “Sai, sai, sai!” e Patrícia responderia: “Eu não vou sair! Eu não vou sair!”, após a voz atribuída ao Digo falar novamente para Patrícia sair, ela responde: “Não vou! Tá diferente, que não sei o quê. Fica passando problema pra minha cabeça. Gosta de ficar caçando problema! Teu prazer é caçar problema!”, finaliza.

A defesa de Patrícia diz que, “após agredi-la, proferiu que ‘subiria ao monte para se santificar’ e a trancafiou em casa”, [como se] tivesse provocado o mesmo, a manipulando e a culpabilizando pela agressão sofrida, tornando isso um pecado, e não um crime”, escreveu o advogado de defesa.

Patrícia e Diogo se separaram após 5 anos, em maio deste ano. E até mesmo o divórcio só teria saído após a extorsão imposta, com o pagamento de R$ 400 mil, pago por Patrícia a Diogo.