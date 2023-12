Patrícia Ramos exibe antes e depois do corpo definido e surpreende seguidores

A youtuber Patrícia Ramos quebrou a web ao exibir a transformação do seu corpo com a musculação. De biquíni, a apresentadora publicou um antes e depois da forma física, resultado da dedicação na musculação e nas dietas e surpreendeu os fãs. "TBT de quanto as minhas coxas não roçavam uma na outra", brincou.

Na foto de alguns anos atrás, Patrícia está bem magra e com tranças no cabelo. Já na segunda imagem, que chocou os internautas, a artista mostra o corpo cheio de músculos, com as pernas torneadas, e os cabelos em um tom acobreado.

Na publicação, que já acumula quase 400 mil curtidas e 5 mil comentários, algumas seguidoras viram a evolução de Patrícia como uma motivação para voltarem aos treinos. "Bom dia, decidi agora que vou malhar. Estou indo. Beijo", brincou uma.

Patrícia sempre ganha muitos elogios nas redes sociais. Os seguidores da youtuber elogiam com frequência a dedicação aos vários exercícios físicos, seu jeito divertido e a beleza exuberante da apresentadora.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)