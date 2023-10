Patrícia Ramos denuncia ex-marido Diogo Vitório por diversos crimes

A apresentadora e influenciadora Patrícia Ramos denunciou seu ex-marido, o empresário Diogo Vitório, por uma série de crimes, incluindo estelionato sentimental, violência doméstica (nas formas física, moral, psicológica e patrimonial), estelionato com falsidade ideológica, furto mediante fraude e perseguição (stalking).

VEJA MAIS:

Ela também solicitou uma medida protetiva para se proteger e a sua família do ex-marido. A defesa de Patrícia Ramos divulgou um comunicado, informando que o pedido da medida protetiva foi aceito pelo Tribunal de Justiça do Rio, com base em provas apresentadas e alegado risco iminente.

Assessoria jurídica de Diogo Vitório, por meio das redes sociais, anunciaram que "todos os detalhes serão esclarecidos em tempo oportuno". Eles também afirmaram que o empresário está disposto a cooperar com as autoridades para fornecer esclarecimentos. O casal se separou em maio deste ano, após 5 anos de casamento.