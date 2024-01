Luana Piovani faz procedimento no rosto e cirurgia no joelho

Luana Piovani passou por algunas intervenções esta semana. Ela iria apenas fazer uma cirurgia no joelho, mas aproveitou que já estava sedada e realizou um procedimento no rosto. A informação veio da própria atriz, na tarde desta quarta-feira (23),

Ao receber alta do hospital, Luana fez alguns stories no seu perfil no Instagram, e deu detalhes sobre o tratamento.

“Olha que maravilha, pena que estou com essa máscara, porque dentro do hospital tem que usar, mas já estou saindo com minha meiona 7/8 que, vou te dizer, não incomoda, não tô achando ruim. Foi ótimo e ainda estou saindo com uma sacola maravilhosa porque ganhei vários presentinhos”, começou.

“Agora, lavou tá novo, cuidar, fazer massagem, drenagem, partiu! Recauchutagem, done (feita)”, brincou em seguida.

Já no carro, indo para casa, Luana Piovani contou que não pode pegar sol por um tempo e explicou o motivo: “Já sem máscara, voltando pra casa feliz e contente. Bem pertinho. E acho que o sol descobriu que eu tô na rua e resolveu me dar um oi, pra me dar uma lambidinha. Porém, eu não posso”.

“Vocês estão vendo que estou bronzeada… Aproveitei que estava deitadinha, anestesiadazinha… Daí, fiz um peeling daquele que a gente não consegue fazer se não estiver anestesiada, porque ele é bem profundo… Uma semaninha eu volto um pitelzinho”, definiu.

No Brasil, Luana passou por uma cirurgia no joelho em um hospital de São Paulo. “Tem alguma coisa mais que psicossomática do que uma espinha desse tamanho, praticamente um quindim, no dia da cirurgia. Gente, não é por nada não, eu sei que eu tô indo lá me cortar, tirar minhas veia, ajeitar as coisas do negócio de joelho, mas pô, pra que essa espinha nasceu desse jeito hoje?”, questionou.