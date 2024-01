BBB 24: Yasmin e Wanessa causam revolta na web após incentivarem isolamento de Davi de convívio

Davi Brito tem ficado isolado dentro do BBB 24. Yasmin Brunet e Wanessa Camargo tem levado outros participantes a deixarem o motorista de aplicativo sozinho em determinados momentos. O caso tem gerado indignação dos telespectadores. Na madrugada desta sexta-feira (26), após Yasmin e Wanessa conversarem com outros participantes sobre expulsar Davi do Quarto Fada, as duas amigas continuaram se afastando e isolando o rapaz.

As duas que estavam em uma roda de com outros participantes em uma rodinha fora da casa saíram em debandada após Davi chegar. O único que ficou foi Lucas Henrique, escolhido pelos outros brothers para entrar na casa pelo Puxadinho.

O rapaz chega quando o grupo está falando mal dele, os outros brothers disfarçam, se despedem e entram em casa. Rodriguinho deixa o local e, em seguida, a filha de Zezé Di Camargo vira as costas.

“O Davi chegou e todos simplesmente foram embora. É inacreditável”, comentou um internauta. “Aqui eles acabaram de entregar o prêmio da edição nas mãos do Davi!”, apostou outro. “O que estão fazendo com Davi é muito desconfortável de assistir. Olha a expressão dele quando todos se levantam”, apontou um terceiro, ao se referir a expressão de Brito, captada em close por uma das câmeras.

Mais cedo, Wanessa afirmou que Davi lhe dava gatilhos por falar alto. Para ela, o colega de confinamento seria abusivo, tóxico e perigoso. Camargo ainda dá a entender que o rival usa a origem humilde para tentar manipular Isabelle Nogueira, Deniziane Ferreira e outras mulheres da casa que próximas dele.

“Se isso for fazer eu ir embora, paciência. Mas o que eu vi, para mim, não volta atrás”, disse. “Eu tenho certeza, absoluta, do que eu estou vendo”, continuou. A amiga Yasmin indaga a cantora. “Você não vai titubear depois?”, pergunta. A filha de Zezé é assertiva. “Não, ele é manipulador, está claro para mim”.