Vitinho faz show em Belém após sucessos com parcerias no pagode

O cantor Vitinho é a atração da 5ª edição do Pagode da Patricinha. Neste sábado (04), ele se apresenta no Açaí Biruta, no evento que contempla as vozes do pagode brasileiro. Willy Lima, TMJ, I Love Pagode e DJ Victor também são atrações da festa.

Pagode da Patricinha é um evento tradicional de Belém, ao longo das edições já tiveram shows de Suel e Dilsinho, como atrações principais.

Vitinho é um artista conhecido do pagode nacional, além de interpretar canções de sucesso, ele também assina grandes hits. ‘Traição’, ‘Deixa eu Te Tocar’ e ‘Entre Amigos’ são algumas das canções que já fizeram sucesso na voz do cantor. Além disso, ele também tem grandes parcerias na cena. Péricles, Ferrugem, Sorriso Maroto e Pixote têm trabalhos com ele.

Agora, Vitinho chega com um feat com Ludmilla. A canção “1%” faz parte do Numanice 3, projeto de pagode da cantora.

“Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que a Ludmilla vem desenvolvendo e pela evolução como cantora. Eu já tinha vontade de cantar com ela há muito tempo, e eu chamei ela para o meu DVD passado, o Trajetória”, diz o artista em entrevista ao Metrópoles.

“Por algum acaso ela me convidou para fazer parte de Numanice. Eu fiquei até meio que sem acreditar, tanta gente boa, tanto artista mais estourado do que eu e ela me convidar”, acrescenta.

Além de interpretar a canção “1%” com Ludmilla, Vitinho ainda participa da composição de ‘Você Não Sabe o que é o Amor’, que também faz parte do projeto.

No mês passado, o artista se juntou a Suel e Rony Lúcio, vocalista do grupo Tá Na Mente, para dar segmento ao projeto do grupo Trilogia, composto por eles. Inclusive, o trio já lançou em todas as plataformas de streaming, via ONErpm, o single “O Tal Dia”, que ainda conta com clipe no canal do YouTube da rádio.

“Essa música é do Rapha Brito, que é um cara que eu já gravo música dele há muitos anos, que eu considero um dos maiores compositores dentro do pagode. Essa música, inclusive, foi feita pra esposa dele, então tem um quê de especial”, destacou Vitinho.

Como artista solo, o cantor lançou recentemente o seu novo single, intitulado "Caos'. A faixa é o primeiro lançamento de seu próximo projeto, que chega às plataformas de streamings ainda neste ano e promete surpreender o público por sua mensagem sentimental.

“‘Caos’ traz uma narrativa intensa sobre arrependimento e busca por reconciliação, algo que acredito que muitas pessoas podem se identificar. O poder de conectar sentimentos é o que torna a música tão especial. Saber que posso tocar as pessoas através das minhas canções é uma das maiores recompensas da minha carreira”, disse.

Vitinho também já gravou uma música com o Nosso Tom.

Agende-se

Data: sábado, 04

Hora: 20h

Local: Açaí Biruta - R. Siqueira Mendes, 130 - Cidade Velha