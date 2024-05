Affair de Lucas Buda detona postura de ex-BBB 24 e dá razão a Camila Moura

Após ter confirmado que estava vivendo um affair com Lucas Henrique, o Buda, do BBB 24, Nina Capelly, de 27 anos, usou as redes sociais no último sábado (04/05) para criticar a postura do ex-BBB. A cantora afirmou que o capoeirista parou de respondê-la depois da funkeira publicar um vídeo em apoio a ele. Arrependida, Nina chegou apagar a publicação logo em seguida.

“Hoje eu não acordei muito bem, não estou bem ainda (...) queria falar o quanto nós mulheres somos bobas, né? Por acreditar em papinho de homem. Até ontem era amor para lá, amor para cá, estou mandando minha agenda, vamos se encontrar, estou com saudade”, iniciou a cantora.

Em seguida, Nina explicou o corrido e ainda torceu para que a pílula do dia seguinte funcione, detonando a postura de Buda dizendo que o ex-BBB 24 parou de responder as suas mensagens. “Ele parou de me responder porque postei um vídeo desejando boa sorte para ele. Razão tinha a Camila, né”, disparou a funkeira.