Lucas Buda revela possível reconciliação com a ex-mulher, Camila Moura

Lucas Henrique “Buda”, do BBB 24, comentou sobre os primeiros contatos com a ex-mulher, Camila Moura, em uma festa após a final do reality show, na última terça-feira (16/4). Em entrevista à revista "Quem", o capoeirista contou estar "conversando" com a ex-mulher e ainda deixou no ar uma possível reconciliação do ex-casal.

Durante o confinamento, Buda ficou próximo da ex-sister Giovanna Pitel, um dos motivos para divórcio litigioso entre a professora e o capoeirista.

"A gente está conversando. Seguindo a vida. Faz parte. Jogo é jogo, vida é vida. Quero colher muitas coisas boas aqui fora, apesar dos meus erros. A gente tem que tocar a vida pra frente. Recebi muito carinho, mas muito hate (comentários maldosos) também”, iniciou ele.

O carioca ainda revelou que irá buscar terapia para lidar com os acontecimentos recentes. "Várias coisas aconteceram. A ajuda psicológica é muito importante, não só para mim, mas para todo mundo. E faz parte, gente, é isso", continuou.

VEJA MAIS

Buda também deve encontrar a ex-mulher pessoalmente, pela primeira vez depois do programa. "Não [falei] presencialmente ainda, porque ainda não bateu agenda, mas a gente está conversando, sim", contou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)