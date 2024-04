Afrobetização? Professora explica como funciona a orientação dada a Wanessa Camargo no pós BBB

A cantora Wanessa Camargo surpreendeu os internautas ao revelar, na última terça-feira (16), que passou por um um "processo de afrobetização" para aprender sobre questões étnicas e raciais, após ser expulsa do BBB24. A revelação repercutiu de forma negativa e humarada entre o público e vários artistas, incluindo o também ex-BBB Fred Nicácio, que ironizou: "Eu já li de tudo, mas essa é nova".

Quem acompanhou a artista nesse estudo foi a professora Carol Sodré, ativista e especialista em diversidade, que faz parte de um grupo de mestres e doutores em pautas raciais que criaram um curso para ajudar pessoas a entenderem essas questões, e que o termo foi escolhido para "nomear" o projeto.

"Eu já estava estruturando uma consultoria com doutores e mestres especialistas no tema étnico racial. Estruturamos um plano que chamamos de afrobetização".

Professora foi procurada pela equipe de Wanessa

Carol contou que foi procurada pela produção de Wanessa para que ela pudesse ter orientações sobre questões raciais. "De cara eu entendi que não seria um desafio simples, mas não sou de negar desafios. E sempre que uma pessoa quiser buscar conhecimento, saibam que aqui é o lugar certo. Nunca vou negar isso", contou.

A professora também salientou que o caso de Wanessa era um pouco mais difícil porque ela já tinha apagado um vídeo onde pedia desculpas a Davi.

"Ela precisava ir para as mídias e falar e se posicionar, mais de maneira mais assertiva e responsável. Uma vez que você é atrelada com comportamentos que te tragam para a pauta, você vai carregar isso para o resto da vida se não fazer nada responsável com relação a isso", concluiu.

Críticas

Wanessa falou sobre o assunto ao divulgar sua nova música, chamada Caça Like. "Ao sair do BBB, fui bombardeada de informações e cobranças. Precisei de um tempo para me organizar e entender a dimensão de tudo que tinha acontecido. Busquei profissionais que pudessem me auxiliar nesse processo e tenho refletido muito sobre diferentes aspectos da minha vida e foi assim que iniciei o meu processo de Afrobetização".

"Me refaço enquanto pessoa e artista, e Caça Like vem nessa toada, enquanto manifesto para o linchamento virtual sem a possibilidade de troca. Reconheço minhas falas e atitudes, mas acredito em uma reconstrução por meio do diálogo. Senhores perfeitos, lhes apresento a nova Wanessa: imperfeita, que assume seus erros, mas reconhece seus valores e sua história", concluiu.

