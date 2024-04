Davi diz estar conhecendo namorada e Ana Maria Braga o questiona; veja

Davi Brito, grande campeão do BBB 24, abriu o jogo sobre o relacionamento com a namorada, Mani Reggo, durante o programa "Mais Você", desta quarta-feira (17/4). No bate-papo com Ana Maria Braga, o baiano revelou que ele e a parceira ainda estão em “fase de conhecimento”. Os dois estão juntos há um ano e seis meses.

“A gente está no período de conhecimento, estamos nos conhecendo. Acho que tudo tem um tempo determinado. (…) Há um tempo para tudo, tempo para namoro, tempo de se conhecer. A gente tá na fase do conhecimento!”, contou ele.

"Que conversa é essa, está querendo me enrolar?", disse Ana Maria Braga. "Eu não vou direto ao assunto, né, Sincerão já passou!", respondeu ele.

Segundo ele, Mani também não queria que o namorado fosse para o reality show, por medo de ser traída. "Ela não queria que eu fosse (para o BBB 24) achando que eu ia traí-la. Eu sei que sou novo, sou bonito, maravilhoso. Eu falei: 'Calma, rapaz'", brincou Davi.

Durante o confinamento, o relacionamento de Davi e Mani foi bastante questionado pelos espectadores e internautas, devido à proximidade do baiano com a cunhã poranga Isabelle Nogueira. Após a entrevista, o namoro voltou a ser alvo de comentários nas redes sociais.

“Será que vai durar, hein?”, disse um internauta no X, antigo Twitter. “Na casa dizia que era namorada, depois que era casado! Era esposa pra lá e pra cá. Agora estão se conhecendo. Daqui a pouco Davi vai dizer que Mani é só uma peguete”, completou mais um. “Se ela alegar união estável é capaz de ter direito ao valor do prêmio. Ele agora afirma que a está conhecendo para não ter que dividir nada”, disse outro.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)