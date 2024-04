BBB 24: Davi revela qual especialidade quer seguir na medicina e fala sobre planos de estudo

Davi, campeão do BBB 24, conquistou ainda dentro do programa uma bolsa de estudos para cursar a tão sonhada faculdade de medicina. Durante o programa Mais Você, o qual ele participou do “Café com o Eliminado”, o baiano contou para Ana Maria Braga que já sabe até a especialidade que ele quer seguir na área de saúde. “Vou me especializar como cirurgião”, revelou o vencedor.

Ana Maria começou o bate-papo falando que ficava imaginando como o rapaz de 21 anos iria se sustentar dentro do curso, já que tinha apenas a bolsa, mas a faculdade também requer outros gastos, como investimentos de cursos e compras de materiais.

"Eu pensava exatamente isso. Eu já tenho a faculdade, mas são dez anos de estudo. Como eu vou me manter?”, disse Davi.

A apresentadora mencionou que ficaria difícil o baiano trabalhar pela noite e estudar durante o dia. Neste momento, Davi revelou que quer seguir na carreira de cirurgião. “Na faculdade, o estudante saí clínico geral. Quero me especializar em cirurgia geral”, explicou o ex-broher.

Admirada pela resposta de Davi, Ana Maria perguntou como ele tinha certeza da especialidade, Davi respondeu que costumava pesquisar na internet sobre.