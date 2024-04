‘Fui brigar por um sonho’, diz Davi sobre vitória no BBB 24 ao ‘Mais Você’

Campeão do BBB 24, Davi, foi o único participante a ser entrevistado pessoalmente por Ana Maria Braga, que viajou até o Rio de Janeiro só para isso. Na manhã desta quarta-feira (17/04), o baiano participou do programa “Mais Você" para tomar café com a apresentadora. Ele escolheu um terno verde com gravada combinando e camisa verde para participar da atração. Com o programa no ar, Davi chegou a merca de 9,4 milhões de seguidores.

Ao ser recebido por Ana Maria Braga, Davi afirmou que nunca imaginou estar vivendo esse encontro com a apresentadora. “Foi uma noite de muitas emoções. Tentei me controlar o máximo possível”, disse o campeão, que revelou ter dormido apenas 30 minutos de ontem para hoje.

Davi disse ainda não ter conseguido encontrar a mãe e a esposa devido aos compromissos pós-programa. Assim que chegou no hotel, o vencedor do BBB 24 disse que recebeu várias informações e ficou impressionada com a dimensão que tomou a frase “Calma, Calabreso” dita durante uma discussão com Lucas Henrique, o Buda, e MC Binn.

“Fiz aquilo super natural. Era uma expressão que já usava. Não tinha dimensão de onde iria chegar. Quando assistir o La Fúria no trio com a minha mãe, no carnaval de Salvador, com as pessoas se jogando [fiquei emocionado]”, disse Davi sobre a viralização da frase que se tornou um hit.

Questionado sobre a sua trajetória, Davi afirmou que entrou na casa com a intenção de “virar doutor”. “Quando começou a pandemia, tive que aprender o ensino média pelo supletivo”, explicou.

Davi contou que precisou parar de estudar para sustentar a casa e ajudar a mãe que estava grávida. “Meu padrasto não dava as condições necessárias. [Quando entrei no programa], fui brigar por sum sonho”, complementou.