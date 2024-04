Campeão do BBB 24, Davi revela o que vai fazer com prêmio milionário; vídeo

Consagrado como o campeão do BBB 24, Davi levou para a casa o prêmio milionário no valor quase R$ 3 milhões. E o que tudo mundo quer saber: o que o baiano fará com o dinheiro?. Vale ressaltar, que Davi conseguiu, ainda dentro da casa, atingir seu maior objetivo, que era a bolsa integral de estudos na instituição de ensino superior que apoiava o reality show, para cursar a faculdade medicina.

Durante o programa “Bate-Papo BBB”, na madrugada desta quarta-feira (17/04), o vencedor do BBB 24 revelou aos apresentadores Thais Fersoza e Ed Gama, quais são os seus planos com o dinheiro conquistado.

VEJA MAIS

“Dar uma casa para a minha mãe, tirar ela de onde ela mora. Lá onde ela mora tem um barranco e se cair pode cair na casa. Quero tirar ela dali e dar uma condição boa para a minha mãe”, afirmou Davi.

[instagram]C53OqbCAvKn]

Além da premiação do reality, Davi também acumulou prêmios em dinheiro que serão somados aos milhões. Na última a prova da edição, que o levou para a final, o baiano conquistou um carro avaliado em R$ 281.900, da marca patrocinadora. Ele também conseguiu R$ 100 mil ao vencer uma Prova do Líder.

Em outras dinâmicas, o motorista de aplicativo acumulou R$ 20 mil em dinheiro, recebeu R$ 5 mil em eletrodomésticos e outros R$ 5 mil para gastar em serviços de delivery. Davi também ganhou um videogame e um celular no decorrer do programa.

O que Isabelle e Matteus ganharam no BBB 24?

Isabelle levou para a casa, além da premiação do 3º lugar no valor de R$ 50 mil, m notebook, uma smart TV, uma viagem nacional com acompanhante e um total de R$ 59,5 mil em dinheiro.

Matteus, que saiu em 2º lugar e receberá R$ 150 mil, conseguiu dentro da casa garantir R$ 10 mil em dinheiro, uma smart TV, uma geladeira, R$ 5 mil em eletrodomésticos, uma viagem internacional com acompanhante, mais R$ 25 mil em dinheiro e um carro avaliado em R$ 119 mil.