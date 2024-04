Cunhã-Poranga Isabelle Nogueira fatura o terceiro lugar do BBB 24

A amazonense Isabelle Nogueira, 31 anos, dançarina de boi-bumbá e influenciadora, ficou no 3º lugar geral do BBB 24, na noite desta terça-feira (16). Ela ficou com 14,98% dos votos, diante da dupla Matteus e Davi, e ganhou R$ 50 mil.

Antes de entrar no reality, ela tinha 266 mil seguidores no Instagram, agora já ultrapassou 4 milhões.

Isabelle entrou no programa junto com Davi, na primeira votação aberta ao público pela dinâmica do Puxadinho e fez parte do grupo Pipoca. Juntos eles estabeleceram uma amizade e ficaram próximos durante toda a edição, mesmo que a amazonense não tenha jogado com ele no BBB 24, já que diversas vezes ela se negou a combinar voto, o que gerou muitas vezes revolta no público.

Por mais que tenha escolhido jogar sozinha, o jeito acolhedor de Isabelle com Davi foi determinante para ela seguir no jogo. A sister, que tinha mais afinidade com o grupo das Fadas, foi a única finalista mulher desta edição.

O Paredão entre Isabelle, a paraense Alane e Matteus, foi o mais acirrado e o último desta edição. A disputa ficou entre as duas representantes nortista e resultou na eliminação da bailarina, o que garantiu aos outros dois participantes a vaga na final do programa.

Isabelle acumulou diversos prêmios nesta edição: notebook, Smart TV, uma viagem e R$ 59 mil em dinheiro. Ela foi finalista de uma das provas do líder, realizada com a Beatriz, e optou por abrir mão da liderança e receber R$ 44,5 mil.