Matteus fica em segundo lugar no BBB 24 e fatura R$ 150 mil

Matteus, 27 anos, natural da cidade de Alegrete, levou 24,50% dos votos do BBB 24 e faturou R$ 150 mil junto com o segundo lugar do programa. Ao lado de Isabelle e Davi, o trio dividiu os dias finais desta edição com muita amizade e emoção. Formando o trio do grupo Pipoca finalista.

O estudante de engenharia ganhou a admiração do público por se mostrar uma pessoa delicada, carinhosa e sensível. Durante o início desta edição, ele se envolveu amorosamente com Deniziane, mas na reta final engatou um romance com Isabelle.

Discreto, nos primeiros dias do programa, ele foi chamado de planta, mas logo firmou aliança com a Beatriz e a paraense Alane. No meio da edição, eles se juntaram com Davi e Isabelle, formando o quinteto do quarto Fadas, que chegou na reta final do reality.

Matteus foi ao todo duas vezes Líder e anjo em cinco momentos, ele foi para três paredões e recebeu o castigo do Monstro também três vezes.

O gaúcho chega ao fim do programa com um carro e uma viagem internacional com acompanhante, além de diversos outros prêmios. São mais de 3,3 milhões de seguidores no Instagram.