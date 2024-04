Davi fatura R$ 2,92 milhões milhões, um carro 0 Km e se torna o primeiro homem preto a vencer o BBB

Davi Brito, 21 anos, se tornou o vencedor do BBB 24, nesta terça-feira (16), com 60,52%dos votos. O baiano faturou R$ 2,92 milhões, um carro 0 km, um documentário no Globoplay e o amor de milhares de brasileiros, que ao longo dos 100 dias de programa se posicionaram nas redes sociais e na votação a favor do brother.

Ele foi para a final com o seu pódio: Isabelle e Matteus.

Através da dinâmica inédita do Puxadinho, Davi foi um dos escolhidos pelo público para integrar o grupo Pipoca. O motorista de aplicativo de Salvador, Bahia, entrou no programa com 60,94% dos votos, vencendo a disputa contra seis pessoas.

A votação foi aberta durante o Fantástico, da TV Globo.

Durante a sua trajetória no programa, Davi se envolveu em controvérsias, principalmente durante as suas falas, além disso, ele fez parte da maioria das brigas da casa e ainda foi quem denunciou a agressão que resultou na expulsão da cantora Wanessa.

Os primeiros motivos dos embates no reality contra o baiano foi o fato dele cantar constantemente e cozinhar para os brothers, o que incomodava alguns participantes. Davi teve embate direto com MC Binn, Lucas, Yasmin Brunet, Wanessa, Leidy Elin e Beatriz.

Davi viveu intensamente o BBB 24, mas a liderança veio apenas no 92º dia de confinamento, depois disso ele resistiu 10 horas contra a paraense Alane e venceu a Prova do Finalista, sendo o primeiro a chegar na tão sonhada final do BBB 24.

Ao longo da edição 24, o baiano acumulou R$ 120 mil em dinheiro, uma picape de R$ 281,9 mil, um videogame, um celular, e vouchers de R$ 10 mil para compras. Além de enfrentar oito paredões, cumprir um Castigo do Monstro e atender cinco Big Fones.

QUEM É DAVI?

Filho de pastores, Davi Brito vive uma relação com Mani Rego. O brother entrou na casa com o sonho de cursar Medicina. Ele trabalha desde desde cedo para contribuir com as despesas da casa. Aos oito anos, Davi já era vendedor de água mineral e picolé nos ônibus de Salvador.

Para entrar no programa, ele criou um perfil no Instagram e outro no Tik Tok. Na ocasião, ele tinha 52 seguidores neste primeiro e 23, no segundo. Atualmente, só no Instagram já são quase 9 milhões de seguidores.

