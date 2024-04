BBB 24 encerra com recorde: 2 milhões de votos únicos na final

O Big Brother Brasil 24 chegou ao último dia com um novo recorde. De acordo com o apresentador Tadeu Schmidt, a final do programa contabilizou 2 milhões de votos únicos. Davi, Isabelle e Matteus estão na disputa pela preferência do público e pelo cobiçado prêmio de R$ 2,92 milhões, o maior da história do reality.

Com uma votação que atingiu a marca de 1 milhão de votos por minuto, o reality alcançou, em apenas uma hora, 30 milhões de votos dos espectadores.

É importante destacar que esta foi a primeira vez em que o programa da Globo dividiu a votação entre votos únicos, utilizando o CPF de cada votante, e voto da torcida, onde cada pessoa pode votar mais de uma vez. O resultado final é uma média das porcentagens alcançadas em cada uma das modalidades.