Alane participa de programa com Beatriz antes da final do BBB 24

Antes da final do BBB 24, Alane e Beatriz participaram do MesacastBBB, programa do Globoplay e Gshow, nesta terça-feira (16). As duas bateram um papo com Ed Gama, Jojo Todynho e Henrique Lopes, dono do perfil Gina Indelicada.

Usando um vestido colorido de franjas, Alane apostou em um rabo de cavalo longo.

“Eu estou agora entendendo as coisas, peguei meu celular hoje”, revelou.

A paraense contou que não vê a hora de pisar no gramado da casa e sentir tudo de novo. Ela ainda brincou com o fato de sempre querer levar alguma lembrança da casa.

Ed Gama perguntou se já deu tempo de Alane beijar no programa. “Não deu. Agora que peguei meu celular, eu estava só agarradinha com a minha mãe”, disse a bailarina.

“Estou solteira, não tem nada disso”, acrescentou.

Para quem não lembra, o cantor Denis Pinhoti, affair da paraense, mandou um recado para ela pós BBB.

Alane disse ainda que estava sem celular por isso ainda não tem grupo no WhatsApp com o ex-BBBs e nem tinha falado com a Beatriz após o programa.