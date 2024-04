Affair de Alane, do 'BBB 24', se pronuncia sobre futuro com bailarina: 'Momento agora é dela'

Denis Pinhoti, o suposto affair de Alane Dias fora do “BBB 24”, decidiu usar os comentários do Instagram para se manifestar, nesta terça-feira (16/04), sobre o futuro com a bailarina. Após publicar um cover da música “Açaí”, de Djavan, internautas começaram a cobrar um posicionamento do artista em relação à paraense. A maioria apontou que ele não interage nos comentários sobre Alane, enquanto outras sugeriram que ele estaria processando tudo.

“Infelizmente, ele não curte nem comenta comentários que envolvem a Alane… Não perceberam?”, indagou uma seguidora de Denis.

O cantor, então, rebateu: “Prefiro não me pronunciar porque o momento agora é dela continuar mostrando o talento e a pureza dela e focar no profissional! Qualquer outro assunto será no tempo e no plano de Deus”.

No programa Bate-Papo BBB, Alane revelou que estava apaixonada por Denis e até levou um anel dele para o programa. E Pinhoti chegou a enviar um vídeo-recado para ex-sister. “Foi tudo lindo! Representou, cantou, dançou, jogou. Só viva e comemore as coisas boas", dizia o registro.