BBB 24: Após rumores de romance, suposto affair de Alane diz que prefere 'ficar quietinho'

Durante sua participação no BBB 24, Alane Dias revelou que estaria conhecendo uma pessoa fora do programa. Durante a conversa, a paraense disse que estaria apaixonada por essa pessoa e que ele era famoso, mas não revelou o nome de quem seria seu suposto affair fora da casa. No entanto, não demorou muito para o suposto pretendente da bailarina ser identificado. Trata-se de Denis Pinhoti, vocalista da Banda Fun7.

O nome de Denis começou a ficar entre um dos mais mencionados nas redes sociais após informações divulgadas pelo Jornal Extra de que ele seria a tal pessoa por quem Alane confessou estar apaixonada. Além disso, durante conversa dentro da casa, Alane ainda revelou que esteve com esse o cantor antes de entrar na casa e recebeu um anel de presente dele.

Fontes próximas ao artista foram procuradas pelo portal de notícias Contigo e informaram que o cantor não gostaria de se manifestar sobre os rumores de envolvimento com a participante do BBB 24, pelo menos, não nesse momento. Ainda de acordo com as fontes, o cantor foi aconselhado a esclarecer os boatos, mas preferiu "ficar quietinho".