BBB 24: conheça Denis Pinhoti apontado como affair de Alane; rapaz postou imagens com a paraense

A paraense Alane Dias revelou nos últimos dias no BBB 24, que tem um affair fora da casa. A sister contou que antes de ser confinada ganhou um anel do amado para que o romance fosse lembrado dentro do programa: “Falou que era pra eu lembrar dele aqui”.

Ao relevar a história no Quarto Fadas, Alane falou com brilho nos olhos e revelou estar apaixonada. Já o rapaz, postou um, vídeo da paraense para desejar feliz aniversário. Nas imagens os dois aparecem jogando futevôlei.

Mas quem é o felizardo?

Trata-se de Denis Pinhoti, 30 anos, vocalista da banda paulista Fun7. Em uma das suas publicações, Alane deixou um comentário com um emoji de coração que foi retribuido pelo rapaz. A interação entre os dois foi fixada pelo cantor.

Alane e Denis interagem no Instagram. (@denispinhoti)

Recentemente, a Fun7 gravou um DVD recente com partipações de Lauana Prado, Bruninho e Davi e Hitmaker. Na ocasião, a paraense já estava confinada. Denis também já esteve nos holofotes por causa de um romance com a ex-Fazenda Tati Dias.

Após a menção de Alane dentro do BBB 24, o cantor ficou mais popular na web, ganhando pelo menos 5 mil seguidores em algumas horas.

Veja quem é Denis Pinhoti: