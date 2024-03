BBB 24: Alane revela relação com cantor antes do confinamento

Alane surpreendeu ao revelar que recebeu um anel de um cantor antes de entrar para o BBB 24. Em conversa com Raquele e Giovanna no quarto, a paraense explicou que o objeto não tem a ver com compromisso. Quem presenteou Alane disse que gostaria de ser lembrado dentro da casa. O possível pretendente é Denis Pinhoti, vocalista da banda Fun7.

O cantor presenteou Alane com um anel. A banda Fun7 é formada por quatro integrantes e gravou recentemente um DVD em São Paulo, com participações de Lauana Prado, Bruninho e Davi e Hitmaker. Ele já viveu romance com Tati Dias, ex-Fazenda 2011.

"Na véspera de eu vir para cá, ele estava lá em casa, daí ele falou que o anel era só para eu lembrar dele aqui, mas não é namorado nem nada", explicou ela, que foi retrucada por Raquele. "Corta para a Alane beijando a boca do Nizam escondido", relembrou a sister.

A modelo, por sua vez, nega que tenha dado beijo de língua em Nizam. "Mas eu não beijei a boca do Nizam, eu dei um selinho no Nizam", respondeu ela. Giovanna concorda com Raquele. "Mas beijou, você não sugou a boca do Nizam, você beijou do Nizam", disse.