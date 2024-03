BBB 24: Alane e Davi ganham o Castigo do Monstro

Neste sábado (9), Lucas Henrique venceu a disputada Prova do Anjo no BBB 24. Ele já está no Paredão por conta da Prova do Líder, e não poderá ganhar a imunidade.

"Alane e Davi foram escolhidos para o Castigo do Monstro da semana."Monstro a Bruxa e o Espelho Mágico, hoje o Anjo vai transformar um participante em uma bruxa malvada e também vai aprisionar um outro colega dentro de um espelho mágico. Sempre que tocar a música do Monstro, a terrível bruxa e o seu fiel espelho mágico devem se encontrar nos aposentos do castelo. A dupla deve dançar até o feitiço terminar e a música parar. Cada castigado perde 300 estalecas e quem estiver no VIP vai para a Xepa", explica o carioca.

Com isso, Davi, o motorista de aplicativo que estava no VIP, vai direto para Xepa.