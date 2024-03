BBB 24: Em aniversário de Alane, mãe aconselha a filha: 'Que ela aja um pouquinho mais com a razão'

Mais uma pisciana celebrando a nova idade no BBB 24. Neste sábado (9), Alane comemora seus 25 anos na casa mais vigiada do Brasil. E no mesmo dia em que ela assopra as velinhas vai rolar a festa com Pedro Sampaio. Apesar de estar na Xepa por consequência da Prova do Líder, os brothers já saíram do Tá com Nada.

Em conversa exclusiva com o gshow, a mãe da sister, Aline, contou sobre o gostinho de "sonho realizado" que sente ao assistir a filha no reality.

"A gente trabalha com evento em Belém, e a Alane sempre sonhou em ter uma festa grande de aniversário. Mas, como o povo diz, casa de ferreiro, espeto de pau. A gente nunca conseguiu fazer essa festa para ela. [...] Sempre muito corrido, muito trabalho, a gente não conseguia. Até por que o custo é alto, também", explica.

"Enviaria a Liz, a cachorrinha dela, nem que fosse para passar cinco minutos. E talvez eu colocasse nela uma cartinha, dizendo que ela é muito amada por nós, por Belém do Pará, pelo Brasil, e que está fazendo uma jornada linda no Big Brother. Que eu estou muito orgulhosa dela, e que a cada dia que passa eu aprendo cada vez mais com ela. Uma menina de ouro, uma filha maravilhosa", diz.

"Eu estou muito, muito orgulhosa dela. O Pará inteiro, Belém inteira. Onde eu vou, as pessoas me parabenizam por esse carinho, por esse momento que ela está dentro do Big Brother, exaltando a nossa cultura. Isso é muito importante para ela, mas é tão importante para nós, também!".

Trajetória de Alane no BBB 24

Jogando com os confinados do Quarto Fada desde o início da temporada, Alane já encarou quatro berlindas no formato. Sobre a desenvoltura da paraense na disputa milionária, a professora de balé revela que ficou preocupada, no início, com os brothers que se aproximariam da jovem.

"Estou muito feliz. É uma coisa que eu pedia muito a Deus, que ela se relacionasse com as melhores pessoas que encontrasse. E, graças a Deus, isso aconteceu desde o início. É uma coisa que eu tinha muito receio: dela, sem querer, acabar se aproximando de pessoas de má índole, de pessoas que não são honestas".

Alane aproveita para dar um conselho à belenense.

Que ela seja como ela tem sido, e que aja um pouquinho mais com a razão, porque realmente ela é muito coração. Mas eu venho observando que está se modificando, principalmente, por essa aliança com pessoas que querem o bem dela".