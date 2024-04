IMAGENS: Madonna aparece em janela de hotel em Copacabana no Rio de Janeiro

Madonna foi flagrada, nesta segunda-feira (29), na janela de um dos quartos do hotel Copacabana Palace, onde está hospedado, admirando a vista da Cidade Maravilhosa. A filha da artista, Mercy, de 18 anos, também foi vista na sacada da hospedaria. Mais cedo, a cantora desembarcou na capital carioca para realizar no próximo sábado, 4 de maio, o show de encerramento da turnê “The Celebration Tour”.

As informações iniciais são de que a comitiva da cantora norte-americana, composta por 200 pessoas, ocupará 90 quartos no hotel, que fica na zona sul do Rio de Janeiro. Também estão sendo montadas três academias no local. O show da artista no Brasil começará a partir das 21h30 e será transmitido na TV Globo, no Multishow e na plataforma de streaming Globoplay.

Antes de desembarcar no Rio, Madonna estava vindo do México, onde apresentou os últimos shows da turnê que comemora seus 40 anos de carreira, usando um jatinho particular.