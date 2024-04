IMAGENS: Madonna desembarca no Rio de Janeiro para show histórico

A cantora Madonna desembarcou na manhã desta segunda-feira (29) no Rio de Janeiro. A artista chega para o show que fará na Praia de Copacabana no próximo sábado (4), a apresentação tem previsão de atrair mais de 1,5 milhão de pessoas.

Esse show marca o fim da turnê "The Celebration Tour", que comemora os 40 anos de carreira da estrela.

Madonna chega ao Rio de Janeiro (Fotos: Agnews) Mercy James, filha da Madonna

A rainha do pop chegou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, às 10h06, em uma aeronave privada. Madonna desceu dentro de um hangar em uma área de apoio que possui acesso para veículos.

Após o desembarque, a cantora saiu direto do aeroporto, sem passar pela área dos voos comerciais.

De acordo com a TV Globo, Madonna chegou às 11h21 no Copacabana Palace, hotel onde ela ficará hospedada. Ela sairá inclusive do hotel, por uma passarela, para o palco no dia da apresentação.

Mercy James, quarta filha da cantora, de 18 anos, apareceu na sacada do hotel para conferir a movimentação de fãs.

Essa será a quarta passagem de Madonna para shows no Brasil e o público também poderá conferir a apresentação ao vivo na Globo, no Multishow e no globoplay.

O voo de Madonna veio da Cidade do México, local do último show da turnê.